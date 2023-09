Debut en el Mundial: Phillip Tonn sustituye al lesionado Lehmann

Al principio de esta temporada, Phillip Tonn no tenía nada que hacer. Si no hubiera sido por la llamada de rescate del Team Freudenberg KTM Paligo, podría haber acabado en el motocross... como su hermanastro Ken Roczen.

En la séptima y última prueba de la temporada IDM en Hockenheim, Phillip Tonn consiguió el quinto puesto final en la categoría Supersport 300. De este modo, quedó razonablemente satisfecho en términos de rendimiento deportivo.

Estaba muy satisfecho de poder disputar la temporada 2023 en su amada competición en carretera, ya que hasta poco antes del inicio de la temporada en mayo en el circuito de Sachsenring, cerca de su hogar original en Neukirchen an der Pleiße, seguía en segundo plano.

El piloto de 18 años, natural de Mattstedt y natural de Turingia por elección, explicó a SPEEDWEEK.com: "Si no hubiera sido por el equipo Freudenberg, mi carrera en la carretera habría terminado. Después de correr el año pasado en el Campeonato del Mundo Junior de Moto3, también gracias al apoyo financiero de la Fundación Deportiva ADAC, pero de que la colaboración llegara a su fin como estaba previsto después de tres años, me quedé sin nada. Dos semanas antes de la primera carrera del IDM, recibí la oferta de Carsten Freudenberg para el IDM Supersport 300, de lo contrario mi sueño se habría hecho añicos".

Tras sólo medio día de pruebas con la moto Supersport 300, que era nueva para él, y en un nuevo entorno, se lanzó a lo más hondo, por así decirlo. Pero rápidamente empezó a nadar bien y se colocó en el tercio delantero de la clasificación. Sin embargo, de alguna manera también estaba en la cola, porque aunque lo dio todo en términos de pilotaje, no fue suficiente para seguir el ritmo de los pilotos de cabeza.

Tras una intervención con el equipo ("Realmente lo di todo y saqué de la moto todo lo que pude"), le dieron un modelo actual 2023 en lugar de una KTM RC 390 R del año anterior. De repente, los resultados mejoraron, salvo por los resbalones y otros percances. "Fue entonces cuando noté, después de la segunda curva, que la moto me iba mucho mejor".

En la segunda mitad de la temporada logró dos victorias y otro podio. Sin embargo, también se compensan con dos descalificaciones, una de ellas por pilotar demasiado fuerte. En Schleiz, tiró de la moto al futuro campeón Íñigo Iglesias a la entrada del Querspange. "A eso le llamo dureza española, porque es normal en las series que he corrido en los últimos años que a veces te metas en el camino del otro. A menudo el otro piloto no tiene toda la culpa, pero eso es lo que pasa en las carreras".

En la carrera final de Hockenheim, recibió una doble penalización de vuelta larga por saltarse la salida. Por error, sólo cumplió una de ellas, por lo que se le impuso una penalización de "drive-through" en boxes. Como también pasó por alto esta penalización, los comisarios le sacaron de la carrera.

Phillip Tonn tiene ideas concretas sobre cómo deberían continuar idealmente las cosas para él: "Mi plan es volver a correr el año que viene en el IDM con el equipo Freudenberg e ir al Campeonato del Mundo de Supersport 300 con ellos el año siguiente. El IDM es una plataforma que se me dio para generar un poco de alcance también en Alemania. Como he estado en España los últimos años, los aficionados alemanes no me conocen realmente. De todos modos, mi objetivo es ganar el título el año que viene, sin duda. Luego al Mundial con Freudenberg, ése es mi camino soñado para los próximos dos años".

Pero puede que todo ocurra más rápido de lo esperado, porque el próximo fin de semana Tonn ya hará su debut en el WRC. En Portimao, Portugal, representará a su lesionado compañero de equipo Lennox Lehmann, de Dresde, en el final de temporada de la pequeña categoría Supersport.

Las palabras sobre el inminente final de su carrera en la carretera sonaban a Plan B. Lo cual era muy obvio en el caso del hijastro del productor de Ken Roczen, Heiko Kleppka, y por tanto hermanastro de Ken Roczen. "Cuando no tenía nada el invierno pasado, hice mi primera carrera de motocross".

Pero no una carrera cualquiera, sino en el inicio de temporada del Motocross-DM Open, la segunda serie más importante del panorama alemán de motocross tras el ADAC MX Masters. Según sus propias declaraciones, conseguir la licencia necesaria no fue ningún problema debido a su experiencia previa en carreras de carretera. Tampoco lo fue el pilotaje en sí, ya que Phillip Tonn consiguió clasificarse para las dos carreras sin problemas.