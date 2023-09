Débuts en Coupe du monde : Phillip Tonn remplace Lehmann, blessé

Lors de la septième et dernière course de la saison IDM à Hockenheim, Phillip Tonn s'est assuré la cinquième place finale dans la catégorie Supersport 300. Il était donc raisonnablement satisfait de sa performance sportive.

Il était extrêmement satisfait de pouvoir disputer la saison 2023 dans sa course sur route bien-aimée, car cela était encore en suspens juste avant le début de la saison en mai sur le Sachsenring, près de sa ville natale de Neukirchen an der Pleiße.

Le jeune Thuringien de 18 ans originaire de Mattstedt a déclaré à SPEEDWEEK.com : "Si cela ne s'était pas fait avec l'équipe Freudenberg, ma carrière sur route aurait pris fin. Après avoir couru l'année dernière en championnat du monde junior Moto3, notamment grâce au soutien financier de l'ADAC Stiftung Sport, mais la collaboration ayant pris fin comme prévu après trois ans, je me suis retrouvé sans rien. Deux semaines avant la première course IDM, j'ai reçu une offre de Carsten Freudenberg pour l'IDM Supersport 300, sinon mon rêve se serait envolé".

Après seulement une demi-journée d'essai avec la nouvelle moto Supersport 300 pour lui et dans un nouvel environnement, il s'est en quelque sorte jeté à l'eau. Mais il a rapidement commencé à bien nager et s'est généralement classé dans le premier tiers du classement. Cependant, il était aussi en quelque sorte à la traîne, car même s'il a tout donné sur le plan de la conduite, cela n'a pas suffi à le maintenir dans la course avec les meilleurs pilotes.

Après une intervention objective auprès de l'équipe ("j'ai vraiment tout donné et j'ai fait tout ce que j'ai pu avec la moto"), on lui a également mis un modèle 2023 actuel sous le cul à la place d'une KTM RC 390 R de l'année précédente. D'un coup, les résultats se sont améliorés, à l'exception de quelques glissades et autres mésaventures. "Là, dès le deuxième virage, j'ai remarqué que la moto me convenait beaucoup mieux".

Il a remporté deux victoires en course et une autre place sur le podium au cours de la deuxième moitié de la saison. Ces victoires sont toutefois contrebalancées par deux disqualifications, dont une pour conduite trop dure. A Schleiz, il a fait tomber de sa moto le futur champion Inigo Iglesias à l'entrée de Querspange. "J'appelle cela de la dureté espagnole, car dans les séries dans lesquelles j'ai couru ces dernières années, il est normal de se mettre parfois en travers de la route. Souvent, l'autre pilote n'est pas totalement fautif, mais c'est ce qui arrive en course".

Lors de la finale à Hockenheim, il a écopé d'une double pénalité de longue manche pour avoir pris un départ anticipé. Il n'en a effectué qu'une seule par erreur, ce qui lui a valu une pénalité de passage par les stands. Comme il a également manqué cette indication, les officiels l'ont retiré de la course.

Phillip Tonn a des idées concrètes sur la suite idéale de sa carrière : "Mon plan est de courir encore une fois en IDM l'année prochaine avec l'équipe Freudenberg et de participer au championnat du monde Supersport 300 l'année suivante avec eux. L'IDM est une plate-forme qui m'a été donnée pour générer un peu d'audience en Allemagne également. Comme j'ai passé les dernières années en Espagne, les fans allemands ne me connaissent pas du tout. Mon objectif est en tout cas de remporter le titre l'année prochaine - définitivement. Ensuite, aller au championnat du monde avec Freudenberg, c'est la voie dont je rêve pour les deux prochaines années".

Mais peut-être que tout ira plus vite que prévu, car le week-end prochain, Tonn fera déjà ses débuts en championnat du monde. À Portimao, au Portugal, il remplacera son coéquipier Lennox Lehmann de Dresde, blessé, lors de la finale de la saison de la petite classe Supersport.

Les mots concernant la fin imminente de sa carrière sur route sonnaient comme un plan B. Ce qui était tout à fait logique pour l'enfant par alliance du producteur de Ken Roczen, Heiko Kleppka, et donc beau-frère de Ken Roczen. "L'hiver dernier, quand je n'avais rien, j'ai fait ma première course de motocross".

Mais pas n'importe laquelle, celle du début de saison du Motocross-DM Open, la deuxième série la plus importante dans le paysage du motocross allemand après l'ADAC MX Masters. L'obtention de la licence nécessaire n'a pas posé de problème, selon ses propres dires, en raison de ses connaissances préalables en matière de course sur route. Pas plus que la conduite elle-même, puisque Phillip Tonn s'est qualifié sans problème pour les deux courses.