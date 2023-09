Debutto in Coppa del Mondo: Phillip Tonn sostituisce l'infortunato Lehmann

All'inizio di questa stagione, Phillip Tonn si è trovato di fronte al nulla. Se non fosse stato per la chiamata di soccorso del Team Freudenberg KTM Paligo, avrebbe potuto finire nel motocross, come il fratellastro Ken Roczen.

Al settimo e ultimo appuntamento della stagione IDM a Hockenheim, Phillip Tonn si è assicurato il quinto posto finale nella classe Supersport 300. Era quindi ragionevolmente soddisfatto in termini di prestazioni sportive.

È stato molto contento di poter disputare la stagione 2023 nelle sue amate corse su strada, che erano rimaste in secondo piano fino a poco prima dell'inizio della stagione, a maggio, al Sachsenring, vicino alla sua casa originaria di Neukirchen an der Pleiße.

Il 18enne turingio di Mattstedt ha spiegato a SPEEDWEEK.com: "Se non fosse arrivato il Team Freudenberg, la mia carriera su strada sarebbe finita. Dopo aver partecipato al Campionato del Mondo Moto3 Junior l'anno scorso, anche grazie al sostegno finanziario della ADAC Sports Foundation, ma la collaborazione si è conclusa come previsto dopo tre anni, mi sono ritrovato senza nulla. Due settimane prima della prima gara IDM, ho ricevuto l'offerta di Carsten Freudenberg per la IDM Supersport 300, altrimenti il mio sogno si sarebbe infranto".

Dopo solo mezza giornata di test con la Supersport 300, che era nuova per lui, e in un ambiente nuovo, si è buttato a capofitto, per così dire. Ma ha iniziato subito a nuotare bene e si è piazzato per lo più nel terzo posto della classifica. Tuttavia, era in qualche modo anche in coda, perché nonostante abbia dato tutto in termini di guida, non era abbastanza per tenere il passo dei top rider.

Dopo un intervento di circostanza con il team ("Ho dato davvero il massimo e ho tirato fuori dalla moto tutto quello che potevo"), anche a lui è stato affidato un modello 2023 attuale invece di una KTM RC 390 R dell'anno precedente. Improvvisamente i risultati sono migliorati, salvo scivolate e altri incidenti. "Dopo la seconda curva ho notato che la moto mi si addiceva molto di più".

Nella seconda metà della stagione ha ottenuto due vittorie e un altro podio. Tuttavia, queste vittorie sono state compensate da due squalifiche, una delle quali per aver guidato troppo forte. A Schleiz, ha buttato giù dalla moto il futuro campione Inigo Iglesias all'ingresso della Querspange. "La chiamo durezza spagnola, perché è normale nelle gare che ho corso negli ultimi anni che a volte ci si intralci a vicenda. Spesso l'altro pilota non è del tutto esente da colpe, ma è quello che succede nelle corse".

Nel finale di Hockenheim, ha ricevuto una doppia penalità per aver saltato la partenza. Per errore ne ha completato solo uno e gli è stata comminata una penalità per il drive-through ai box. Poiché ha trascurato anche questa penalità, i commissari lo hanno estromesso dalla gara.

Phillip Tonn ha idee concrete su come le cose dovrebbero idealmente continuare per lui: "Il mio piano è di correre di nuovo l'anno prossimo nell'IDM con il team Freudenberg e di partecipare al Campionato mondiale Supersport 300 con loro l'anno successivo. L'IDM è una piattaforma che mi è stata data per avere un po' di visibilità anche in Germania. Poiché negli ultimi anni sono stato in Spagna, i tifosi tedeschi non mi conoscono bene. Comunque, il mio obiettivo è quello di vincere il titolo l'anno prossimo - sicuramente. Poi la Coppa del Mondo con il Freudenberg, questo è il mio sogno per i prossimi due anni".

Ma forse tutto accadrà più velocemente del previsto, perché il prossimo fine settimana Tonn farà già il suo debutto nel WRC. A Portimao, in Portogallo, rappresenterà l'infortunato compagno di squadra Lennox Lehmann di Dresda nel finale di stagione della piccola classe Supersport.

Le parole sull'imminente fine della sua carriera su strada suonavano come un piano B. Il che era molto ovvio nel caso del figliastro del produttore di Ken Roczen, Heiko Kleppka, e quindi fratellastro di Ken Roczen. "Quando non avevo nulla lo scorso inverno, ho fatto la mia prima gara di motocross".

Ma non una gara qualsiasi, bensì l'apertura della stagione del Motocross-DM Open, la seconda serie più alta nel panorama del motocross tedesco dopo l'ADAC MX Masters. Secondo le sue stesse dichiarazioni, ottenere la licenza necessaria non è stato un problema, vista la sua precedente esperienza nelle corse su strada. E non è stato un problema nemmeno guidare, perché Phillip Tonn è riuscito a qualificarsi per le due gare senza problemi.