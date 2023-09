Estreia no Campeonato do Mundo: Phillip Tonn substitui Lehmann, lesionado

No início desta época, Phillip Tonn não tinha nada para fazer. Se não fosse a chamada de salvamento da Equipa Freudenberg KTM Paligo, poderia ter acabado no motocross, tal como o seu meio-irmão Ken Roczen.

Na sétima e última ronda da temporada IDM, em Hockenheim, Phillip Tonn garantiu o quinto lugar final na classe Supersport 300. Estava assim razoavelmente satisfeito em termos de desempenho desportivo.

Estava extremamente satisfeito por poder disputar a temporada de 2023 na sua amada corrida de estrada, porque isso ainda estava em segundo plano até pouco antes da abertura da temporada em maio, no Sachsenring, perto da sua casa original em Neukirchen an der Pleiße.

O jovem de 18 anos, natural de Mattstedt, da Turíngia, explicou ao SPEEDWEEK.com: "Se não tivesse surgido a equipa Freudenberg, a minha carreira na estrada teria terminado. Depois de ter corrido no Campeonato do Mundo Júnior de Moto3 no ano passado, também graças ao apoio financeiro da ADAC Sports Foundation, mas a cooperação ter terminado como planeado ao fim de três anos, fiquei sem nada. Duas semanas antes da primeira corrida IDM, recebi a oferta de Carsten Freudenberg para a IDM Supersport 300, caso contrário o meu sonho teria sido destruído."

Depois de apenas meio dia de testes com a Supersport 300, que era nova para ele, e num novo ambiente, ele atirou-se ao fundo do poço, por assim dizer. Mas rapidamente começou a nadar bem e, em grande parte, conseguiu colocar-se no terço da frente da classificação. No entanto, de alguma forma, também estava na linha, porque, apesar de ter dado tudo em termos de condução, não era suficiente para acompanhar os melhores ciclistas.

Depois de uma intervenção prática junto da equipa ("Dei tudo por tudo e tirei tudo o que podia da mota"), foi-lhe dado um modelo 2023 atual em vez de uma KTM RC 390 R do ano anterior. De repente, os resultados melhoraram, exceto no que diz respeito a deslizes e outros percalços. "Foi quando reparei, depois da segunda curva, que a mota me assentava muito melhor".

Obteve duas vitórias em corridas e outro pódio na segunda metade da época. No entanto, estas vitórias foram também compensadas por duas desqualificações, uma delas por conduzir demasiado forte. Em Schleiz, expulsou o futuro campeão Inigo Iglesias da sua bicicleta à entrada do Querspange. "Chamo a isso dureza espanhola, porque é normal nas séries em que participei nos últimos anos que, por vezes, nos atrapalhemos uns aos outros. Muitas vezes, o outro piloto não é totalmente inocente, mas é o que acontece nas corridas."

Na final em Hockenheim, recebeu uma dupla penalização de volta longa por ter saltado a partida. Por engano, só cumpriu uma delas e foi-lhe aplicada uma penalização de passagem pelas boxes. Como também não cumpriu esta penalização, os responsáveis retiraram-no da corrida.

Phillip Tonn tem ideias concretas sobre como as coisas devem continuar para ele: "O meu plano é voltar a correr no próximo ano na IDM com a equipa Freudenberg e ir para o Campeonato do Mundo de Supersport 300 com eles no ano seguinte. A IDM é uma plataforma que me foi dada para ter um pouco de alcance também na Alemanha. Como tenho estado em Espanha nos últimos anos, os fãs alemães não me conhecem bem. De qualquer forma, o meu objetivo é ganhar o título no próximo ano - sem dúvida. Depois, ir ao Campeonato do Mundo com o Freudenberg, é o meu sonho para os próximos dois anos.

Mas talvez tudo aconteça mais depressa do que o esperado, porque no próximo fim de semana Tonn já fará a sua estreia no WRC. Em Portimão, Portugal, irá representar o seu colega de equipa lesionado Lennox Lehmann de Dresden no final da época da pequena classe Supersport.

As palavras sobre o fim iminente da sua carreira na estrada soaram como um Plano B. O que era muito óbvio no caso do enteado do produtor de Ken Roczen, Heiko Kleppka, e, portanto, meio-irmão de Ken Roczen. "Quando não tinha nada no inverno passado, fiz a minha primeira corrida de motocross.

Mas não foi uma corrida qualquer, foi a abertura da época do Motocross-DM Open, a segunda série mais importante no panorama do motocross alemão, a seguir ao ADAC MX Masters. De acordo com as suas próprias declarações, obter a licença necessária não foi um problema devido à sua experiência anterior em corridas de estrada. Nem a própria condução, porque Phillip Tonn conseguiu qualificar-se para as duas corridas sem qualquer problema.