Dirk Geiger (KTM) : "Je veux le titre de vice-champion".

Pour sa deuxième saison en tant que pilote fixe dans la série WorldSSP300, Dirk Geiger a fait une percée impressionnante au niveau international. Deux pole positions et quatre podiums, dont la victoire à Imola, soulignent le palmarès du pilote KTM de l'équipe Freudenberg de Bischofswerda, en Saxe. De l'avant-dernier événement en Aragón, Geiger et son équipe ainsi que tout le cirque se sont rendus directement à l'Autódromo Internacional do Algarve dans le sud du Portugal.

C'est avec 13 points de retard au classement général que Geiger a abordé l'avant-dernier week-end de course de la saison, il y a une semaine sur le circuit espagnol MotorLand Aragón. Il compte désormais 47 points de retard sur Jeffrey Buis et 17 sur Jose Perez Gonzalez.

"Je suis dans un très bon état d'esprit pour attaquer à fond à Portimao", a raconté Dirk. "J'aime le circuit et je sais qu'avec ma KTM, je peux faire un bon résultat au Portugal. C'est dommage que j' ai pratiquement perdu mes chances de titre samedi dernier dans le bac à gravier. Mais au moins, il y a encore une petite lueur d'espoir de renverser la vapeur, même si cela ne dépend pas de moi. Je me concentre sur le titre de vice-champion et je vais tout donner pour cela. Et pour ce qui est d'aller au-delà, je suis ouvert à tout. Pour finir, j'adresse mes meilleurs vœux de rétablissement à mon coéquipier Lennox Lehmann, afin qu'il retrouve rapidement la forme. J'espère que nous pourrons bientôt nous battre à nouveau ensemble sur la piste".