Dirk Geiger (KTM): "Voglio il secondo posto".

Dirk Geiger ha fatto un impressionante salto di qualità a livello internazionale nella sua seconda stagione da titolare fisso nella serie WorldSSP300. Due pole position e quattro podi, tra cui la vittoria a Imola, sottolineano il curriculum del pilota KTM del team Freudenberg di Bischofswerda, in Sassonia. Dal penultimo evento di Aragón, Geiger e il suo team, così come l'intero circus, si sono recati direttamente all'Autódromo Internacional do Algarve, nel sud del Portogallo.

Geiger è arrivato al penultimo weekend di gara della stagione sul circuito spagnolo MotorLand Aragón una settimana fa con 13 punti di ritardo nella classifica generale, ora a 47 punti da Jeffrey Buis e a 17 da Jose Perez Gonzalez.

"Sono di ottimo umore per attaccare a fondo a Portimao", ci ha detto Dirk. "Mi piace la pista e so che posso fare bene in Portogallo con la mia KTM. È un peccato aver praticamente perso la possibilità di vincere il titolo sabato scorso nella ghiaia. Ma almeno c'è ancora un piccolo barlume di speranza di ribaltare la situazione, anche se non è nelle mie possibilità. Il mio obiettivo è il secondo posto e darò il massimo per questo. E per ciò che va oltre, sono aperto a tutto. Infine, auguro al mio compagno di squadra Lennox Lehmann di rimettersi in forma rapidamente. Spero che presto potremo lottare di nuovo insieme sui campi di gara".