Dirk Geiger (KTM): "Quero o título de vice-campeão".

Embora Dirk Geiger, de 21 anos, tenha apenas uma pequena hipótese de conquistar o título no final da temporada do Campeonato do Mundo de Supersport 300, no próximo fim de semana em Portugal, pode olhar para este ano com orgulho.

Dirk Geiger fez uma impressionante descoberta a nível internacional na sua segunda época como titular fixo na série WorldSSP300. Duas pole positions e quatro pódios, incluindo a vitória em Imola, sublinham o historial do piloto da KTM da equipa Freudenberg em Bischofswerda, Saxónia. Da penúltima prova em Aragão, Geiger e a sua equipa, bem como todo o circo, viajaram diretamente para o Autódromo Internacional do Algarve, no sul de Portugal.

Geiger chegou ao penúltimo fim de semana da época no circuito espanhol MotorLand Aragón há uma semana com 13 pontos de atraso na classificação geral, estando agora a 47 pontos de Jeffrey Buis e a 17 de José Perez Gonzalez.

"Estou com muito boa disposição para atacar a fundo em Portimão", disse-nos Dirk. "Gosto da pista e sei que posso ter bons resultados em Portugal com a minha KTM. É uma pena que eu tenha praticamente perdido a minha hipótese de título no sábado passado na gravilha. Mas pelo menos ainda há uma pequena réstia de esperança de mudar a maré, mesmo que não esteja ao meu alcance. O meu foco está no título de vice-campeão e vou dar tudo por isso. E para além disso, estou aberto a tudo. Por último, desejo as maiores felicidades ao meu colega de equipa Lennox Lehmann, para que recupere rapidamente a sua forma física. Espero que possamos voltar a lutar juntos na pista de corrida em breve".