Portimão, Superpole : le favori du championnat du monde Jeffrey Buis troisième

Lors des essais du vendredi, José-Luis Perez (Kawasaki) a réalisé le meilleur temps. L'Espagnol est, avec le leader du championnat du monde Jeffrey Buis (6e/Kawasaki), le seul à pouvoir contester de manière réaliste au Néerlandais le deuxième titre du championnat du monde Supersport 300 lors de la finale de la saison.

La séance de superpole d'Aragón s'est déroulée sous un ciel sans nuages et par une température de 26 degrés. Comme seule la catégorie Superbike dispose d'une troisième séance d'entraînement, les pilotes 300 ont également profité de cette séance de qualification de 20 minutes pour effectuer des réglages.

Ce n'est que dans les dernières minutes que la grille de départ a été décidée. Les jeunes pilotes se sont battus pour la pole en se déplaçant en groupe et en cherchant constamment à se mettre à l'abri du vent. Finalement, Perez s'est assuré la première place sur la grille de départ en 1:54,428 min, tandis que Buis a atteint la troisième position. Les pilotes allemands KTM Dirk Geiger et Phillip Tonn partiront respectivement en 15ème et 21ème position.

Un certain nombre de pilotes ont écopé d'une pénalité de grille allant jusqu'à dix positions pour avoir flâné vendredi, mais aucun des favoris du championnat du monde n'en fait partie. Buis devra seulement effectuer un long lap.

On s'attend à ce que le championnat du monde se joue dès la première course (départ à 13h40 CEST).