Portimão, Superpole: il favorito per il Campionato del Mondo Jeffrey Buis è terzo

José-Luis Perez (Kawasaki) ha ottenuto il miglior tempo nelle sessioni di prova del venerdì. Lo spagnolo, insieme al leader del Campionato del Mondo Jeffrey Buis (6°/Kawasaki), è l'unico che può realisticamente sfidare l'olandese per il secondo titolo del Campionato del Mondo Supersport 300 nel finale di stagione.

La sessione di Superpole ad Aragón si è svolta sotto un cielo senza nuvole e con una temperatura di 26 gradi. Poiché solo la categoria Superbike ha una terza sessione di prove, i piloti della 300 hanno utilizzato anche i 20 minuti di qualifiche per lavorare sulla messa a punto.

Solo negli ultimi minuti è stata decisa la griglia di partenza. In mezzo alla folla e alla costante ricerca di una scia, i piloti junior hanno lottato per la pole. Alla fine, Perez si è assicurato la prima posizione di partenza in 1:54.428 min, con Buis in terza posizione. I piloti tedeschi della KTM Dirk Geiger e Phillip Tonn partiranno dalla 15a e 21a posizione.

Diversi piloti hanno ricevuto penalità in griglia fino a dieci posizioni per essersi attardati venerdì, ma tra loro non c'è nessuno dei favoriti del Campionato del Mondo. Buis deve completare solo un giro lungo.

Si prevede che il Campionato del Mondo si deciderà già nella prima gara (partenza alle 13:40 CEST).