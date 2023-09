Portimão, Superpole: Jeffrey Buis, favorito ao título mundial, é terceiro

O encontro em Portimão é o final da temporada do Campeonato do Mundo de Supersport 300. A pole foi assegurada pelo vice-campeão do mundo José Perez (Kawasaki), o favorito ao título Jeffrey Buis (Kawasaki) foi o 3º na grelha e Dirk Geiger (KTM) foi 15º.

José-Luis Perez (Kawasaki) estabeleceu o tempo mais rápido nas sessões de treinos de sexta-feira. O espanhol, juntamente com o líder do Campeonato do Mundo Jeffrey Buis (6º/Kawasaki), é o único que pode realisticamente desafiar o holandês pelo segundo título do Campeonato do Mundo de Supersport 300 no final da época.

A sessão de Superpole em Aragão decorreu sob um céu sem nuvens e já com 26 graus. Uma vez que apenas a categoria Superbike tem uma terceira sessão de treinos, os pilotos da 300 também usaram os 20 minutos da sessão de qualificação para trabalhar nas afinações.

Foi apenas nos últimos minutos que a grelha de partida foi decidida. No meio de uma multidão e à procura constante de um "slipstream", os pilotos juniores lutaram pela pole. No final, Perez garantiu a primeira posição de partida com 1:54.428 min, com Buis em terceiro. Os pilotos alemães da KTM, Dirk Geiger e Phillip Tonn, vão iniciar a corrida nas posições 15 e 21.

Vários pilotos receberam penalizações na grelha de partida de até dez posições por se terem atrasado na sexta-feira, mas nenhum dos favoritos do Campeonato do Mundo está entre eles. Buis só tem de completar uma volta longa.

Espera-se que o Campeonato do Mundo seja decidido já na primeira corrida (partida às 13:40 CEST).