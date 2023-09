Portimao : les pénalités pleuvent, jusqu'à l'interdiction de départ

Comme toujours, les pilotes de Superbike ont été les plus respectueux des règles et seuls quatre d'entre eux ont été sanctionnés. Le pilote officiel Yamaha Andrea Locatelli devra payer 200 euros pour avoir roulé trop vite dans la voie des stands. L'Italien devra en outre s'élancer de la dernière place sur la grille de départ de la première course pour ne pas avoir quitté immédiatement la piste avec sa Yamaha fumante lors de la deuxième course principale à Aragon.

Le pilote wildcard Gabriele Ruiu (Bmax BMW) a également commis un excès de vitesse dans la voie des stands et devra également payer 200 euros. Tito Rabat (Kawasaki Puccetti) est relégué de trois places sur la grille de départ pour avoir gêné un adversaire à deux reprises lors des essais.

En Championnat du monde Supersport, onze pilotes ont reçu chacun une amende de 200 ou 300 euros pour avoir été trop rapides dans la voie des stands - certains d'entre eux devront payer plusieurs fois. Federico Caricasulo ne s'est pas engagé correctement dans la voie des stands et doit également verser 200 euros.

Dans le championnat du monde Supersport 300, les pénalités ont principalement été infligées pour avoir flâné sur la ligne idéale et gêné des adversaires.



Galang Hendra Pratama, Julio Garcia, Petr Svoboda, Kevin Sabatucci et Daniel Mogeda doivent reculer de cinq places sur la grille de départ, Mattia Martella même de dix !

Ruben Bijman, le leader du championnat Jeffrey Buis, Humberto Maier, Joan Pablo Uriostegui et Petr Svoboda ont écopé d'une pénalité pour long lap, Julio Garcia de deux.



Devis Bergamini s'est fait remarquer si souvent que les officiels ont suspendu le jeune homme de 20 ans de Bologne de la première course.