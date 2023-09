Portimao: sanzioni per la grandine, fino all'esclusione dalla griglia di partenza

Sono 28 i piloti che venerdì hanno ricevuto penalità dal collegio dei commissari sportivi della FIM WSBK per varie scorrettezze, in tutte e tre le classi del campionato mondiale: Supersport 300, Supersport e Superbike.

Come sempre, i piloti della Superbike sono stati i più rispettosi, con solo quattro di loro che sono stati penalizzati. Il pilota ufficiale Yamaha Andrea Locatelli deve pagare 200 euro per essere andato troppo veloce nella corsia dei box. L'italiano dovrà anche partire dall'ultima posizione in griglia nella prima gara, perché non è uscito immediatamente dalla pista con la sua Yamaha fumante nella seconda gara principale ad Aragon.

Anche il pilota wildcard Gabriele Ruiu (Bmax BMW) è stato troppo veloce ai box e dovrà pagare 200 euro. Tito Rabat (Kawasaki Puccetti) è stato arretrato di tre posizioni sulla griglia di partenza perché ha ostacolato un avversario per due volte nelle prove.

Nel Campionato mondiale Supersport, undici piloti sono stati multati di 200 o 300 euro ciascuno per eccesso di velocità nella corsia dei box - alcuni di loro dovranno pagare più di una volta. Federico Caricasulo non ha girato correttamente nella corsia dei box e deve pagare 200 euro.

Nel Campionato mondiale Supersport 300, le penalità sono state inflitte principalmente per aver rallentato sulla linea di gara e per aver ostacolato gli avversari.



Galang Hendra Pratama, Julio Garcia, Petr Svoboda, Kevin Sabatucci e Daniel Mogeda devono perdere cinque posizioni sulla griglia di partenza, Mattia Martella addirittura dieci!

Ruben Bijman, il leader del Campionato del Mondo Jeffrey Buis, Humberto Maier, Joan Pablo Uriostegui e Petr Svoboda hanno ricevuto una penalità di long-lap, Julio Garcia addirittura due.



Devis Bergamini ha attirato così tanta attenzione negativa da parte degli ufficiali di gara che hanno sospeso il 20enne bolognese dalla prima gara.