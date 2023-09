Portimão: Sanções - até e incluindo um interdição da grelha

28 pilotos foram penalizados pelo Painel de Comissários Desportivos da FIM WSBK por várias faltas cometidas na sexta-feira, nas três classes do Campeonato do Mundo: Supersport 300, Supersport e Superbike.

Como sempre, os pilotos de Superbike foram os mais cumpridores, com apenas quatro deles a serem penalizados. O piloto de fábrica da Yamaha, Andrea Locatelli, tem de pagar 200 euros por andar demasiado depressa na via das boxes. O italiano também tem de partir da última posição da grelha de partida na primeira corrida porque não saiu imediatamente da pista com a sua Yamaha a deitar fumo na segunda corrida principal em Aragão.

O piloto Wildcard Gabriele Ruiu (Bmax BMW) também foi demasiado rápido nas boxes e também tem de pagar 200 euros. Tito Rabat (Kawasaki Puccetti) recuou três lugares na grelha por ter obstruído um adversário duas vezes nos treinos.

No Campeonato do Mundo de Supersport, onze pilotos foram multados em 200 ou 300 euros cada um por excesso de velocidade na via das boxes - alguns deles têm de pagar mais do que uma vez. Federico Caricasulo não entrou corretamente na via das boxes e também tem de pagar 200 euros.

No Campeonato do Mundo de Supersport 300, as penalizações foram principalmente por demora na linha de corrida e obstrução dos adversários.



Galang Hendra Pratama, Julio Garcia, Petr Svoboda, Kevin Sabatucci e Daniel Mogeda têm de descer cinco lugares na grelha, Mattia Martella até 10!

Ruben Bijman, o líder do Campeonato do Mundo Jeffrey Buis, Humberto Maier, Joan Pablo Uriostegui e Petr Svoboda receberam uma penalização por volta longa, Julio Garcia até duas.



Devis Bergamini atraiu tanta atenção negativa por parte dos oficiais que suspenderam o jovem de 20 anos de Bolonha da primeira corrida.