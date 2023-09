Portimão, manche 1 : Double victoire de Yamaha, Geiger cinquième

Avec Mirko Gennai, l'avant-dernière course du championnat du monde Supersport 300 de cette année a été remportée par Yamaha. La décision concernant le titre a été reportée à la course 2. Dirk Geiger et le leader Jeffrey Buis n'ont pas réussi à monter sur le podium.

La météo s'était mise sur son trente-et-un pour la finale du championnat du monde Supersport 300 à Portimão. Un ciel sans nuages, peu de vent et 28 degrés, telles étaient les conditions générales pour la première course.

Avec le poleman Jose-Luis Perez et Jeffrey Buis, les deux favoris du championnat du monde Supersport 300 se trouvaient sur la première ligne, séparés par Loris Veneman - compatriote et coéquipier de Buis. L'Espagnol devait impérativement remporter sa première course de la saison pour que le titre soit remis à la deuxième manche, à moins que Buis ne termine deuxième. Le Néerlandais a dû faire un long lap pour avoir flâné.

Mais nous le savons : Tout peut arriver dans les courses de la série des jeunes en raison de la formation d'un grand nombre de pulsations et de duels de drafting !

La course s'est déroulée de manière typique pour la série des jeunes, avec de nombreux duels de drafting, des changements de position et plusieurs changements de tête. En tête, un groupe de douze pilotes s'est détaché. En raison de sa pénalité pour long lap, Buis se trouvait à l'arrière de ce groupe et avait du mal à se frayer un chemin vers l'avant.

A trois tours de la fin, c'est Perez qui menait la course, réalisant une course souveraine. Buis était à une seconde de la septième place et Dirk Geiger était également au cœur de la lutte pour la victoire.

Le peloton venait d'entamer le dernier tour lorsque la course a dû être interrompue après une chute de Jose Osuna (Kawasaki). A ce moment-là, Mirko Gennai était en tête et s'est vu attribuer la victoire. Son coéquipier chez Yamaha, Marco Gaggi, a terminé deuxième.

Avec Perez à la troisième place et Buis à la septième, la décision concernant le championnat du monde a été reportée à la deuxième manche. Buis n'a cependant besoin que de trois points pour être couronné pour la deuxième fois champion du monde de Supersport 300.

Dirk Geiger est resté dans le groupe de tête jusqu'à la fin et a franchi la ligne d'arrivée en cinquième position.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Perez devant Buis et Gennai dans le premier virage. Geiger douzième. Hendra a chuté.



Premier tour : Genanai devant Perez, Veneman et Buis. Geiger huitième, Tonn treizième, chute de Tragni.



Tour 2 : meilleur tour de Bijman en 1:55,872 min. En tête, un groupe de 10 coureurs se détache.



Tour 3 : Perez en tête, Geiger cinquième. Buis effectue son long lap et recule à la 10e place.



Tour 4 : Vannucci, Perez et Osuna Saez se détachent à l'avant. Buis est à 3,3 secondes. Veneman (4e) réalise un 1:55,576 min.



5e tour : Geiger septième. Buis (10e) n'arrive pas à avancer dans le peloton.



Tour 6 : Les positions et les leaders changent constamment. Perez troisième, Geiger cinquième. Buis 10e, mais se rapproche du groupe de tête.



Tour 7 : Veneman est en tête. Le top 12 en 1,8 sec.



Tour 8 : Perez mène de 0,4 sec et accélère le rythme. Tonn est relégué à la 19e place.



Tour 9 : Perez devant Geiger et Vannucci, Buis neuvième. Trois pilotes sont distancés.



Tour 10 : Gennai et Gaggi chassent Perez de la tête. Geiger cinquième, Buis septième.



Tour 11 : Le top 8 en 0,8 sec. Buis sixième.



Tour 12 : Gaggi devant Gennai et Perez - Arrêt sous drapeau rouge après la chute d'Osuna Saez.