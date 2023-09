Portimão, Gara 1: doppia vittoria Yamaha, Geiger quinto

Mirko Gennai ha vinto la penultima gara del Campionato mondiale Supersport 300 di quest'anno per la Yamaha. La decisione sul titolo è stata rimandata a gara-2. Dirk Geiger e il leader Jeffrey Buis non sono saliti sul podio.

Il tempo si è vestito a festa per la finale del Campionato Mondiale Supersport 300 a Portimão. Cielo sereno, poco vento e 28 gradi sono state le condizioni generali della prima gara.

Con l'uomo della pole Jose-Luis Perez e Jeffrey Buis, i due favoriti del Campionato del Mondo Supersport 300 erano in prima fila, separati da Loris Veneman - connazionale e compagno di squadra di Buis. Era imperativo che lo spagnolo vincesse la sua prima gara della stagione per rimandare la decisione sul titolo al secondo round, a meno che Buis non arrivasse secondo. L'olandese ha dovuto fare un lungo giro per aver perso tempo.

Ma si sa: Nelle gare della serie junior può succedere di tutto, a causa della grande formazione del gruppo e dei duelli in scia!

Tipicamente per la serie junior, la gara è stata ricca di duelli in scia, cambi di posizione e molteplici cambi di comando. Un gruppo di dodici piloti è partito in testa. A causa della sua penalità per long-lap, Buis si è trovato in fondo a questo gruppo e ha avuto difficoltà a lottare per raggiungere la testa della corsa.

A tre giri dalla fine, Perez era in testa e ha condotto una gara di comando. Buis era a un secondo di distanza, al 7° posto, e anche Dirk Geiger era in piena lotta per la vittoria.

Il gruppo aveva appena iniziato l'ultimo giro quando la gara è stata interrotta a causa della caduta di Jose Osuna (Kawasaki). A questo punto Mirko Gennai era in testa e si è aggiudicato la vittoria. Secondo il suo compagno di squadra alla Yamaha, Marco Gaggi.

Con Perez in terza posizione e Buis in settima, la decisione sul campionato del mondo è stata rimandata al secondo round. A Buis, tuttavia, bastano tre punti per essere incoronato campione del mondo Supersport 300 per la seconda volta.

Dirk Geiger è rimasto nel gruppo di testa fino alla fine e ha tagliato il traguardo in quinta posizione.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Perez davanti a Buis e Gennai alla prima curva. Geiger dodicesimo. Hendra è caduto.



1° giro: Genanai precede Perez, Veneman e Buis. Geiger ottavo, Tonn 13°. Tragni cade.



Giro 2: Giro più veloce di Bijman in 1:55.872. Un gruppo di 10 corridori si stacca in testa.



Giro 3: Perez in testa, Geiger quinto. Buis fa il suo giro lungo e scende al 10° posto.



Giro 4: Vannucci, Perez e Osuna Saez sono in testa al gruppo. Buis è a 3,3 secondi. Veneman (4°) gira in 1:55,576 min.



Giro 5: Geiger settimo. Buis (10°) non riesce a risalire il gruppo.



Giro 6: Le posizioni e la testa della corsa cambiano continuamente. Perez terzo, Geiger quinto. Buis è decimo, ma si avvicina al gruppo di testa.



Giro 7: Veneman conduce. I primi 12 sono racchiusi in 1,8 secondi.



Giro 8: Perez conduce per 0,4 secondi e aumenta il ritmo. Tonn è sceso al 19° posto.



Giro 9: Perez precede Geiger e Vannucci, Buis è nono. Tre piloti retrocedono.



Giro 10: Gennai e Gaggi spingono Perez fuori dalla testa della corsa. Geiger quinto, Buis settimo.



Giro 11: I primi 8 entro 0,8 secondi. Buis sesto.



Giro 12: Gaggi davanti a Gennai e Perez - stop con bandiera rossa dopo la caduta di Osuna Saez.