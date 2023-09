Portimão, Corrida 1: Dupla vitória da Yamaha, Geiger em quinto

Mirko Gennai venceu a penúltima corrida do Campeonato do Mundo de Supersport 300 deste ano para a Yamaha. A decisão do título foi adiada para a corrida 2. Dirk Geiger e o líder Jeffrey Buis não conseguiram subir ao pódio.

O tempo vestiu-se a rigor para a final do Campeonato do Mundo de Supersport 300 em Portimão. Céu sem nuvens, pouco vento e 28 graus foram as condições gerais para a primeira corrida.

Com o pole man Jose-Luis Perez e Jeffrey Buis, os dois favoritos do Campeonato do Mundo de Supersport 300 estavam na primeira linha, separados por Loris Veneman - compatriota e colega de equipa de Buis. Era imperativo que o espanhol vencesse a sua primeira corrida da época para adiar a decisão do título para a segunda ronda, a menos que Buis terminasse em segundo. O holandês teve de fazer uma longa volta por ter andado a passo de tartaruga.

Mas nós sabemos: Tudo pode acontecer nas corridas da série júnior, devido à grande formação de grupos e aos duelos de slipstream!

Típica da série júnior, a corrida foi repleta de duelos de slipstream, mudanças de posição e várias mudanças de liderança. Um grupo de doze pilotos arrancou na frente. Devido à sua penalização por atraso, Buis estava no fim deste grupo e teve dificuldade em lutar para chegar à frente.

A três voltas do fim, Pérez estava na liderança e fazia uma corrida dominante. Buis estava um segundo atrás, em 7º lugar, com Dirk Geiger também no meio da luta pela vitória.

O pelotão tinha acabado de iniciar a última volta quando a corrida teve de ser interrompida após a queda de Jose Osuna (Kawasaki). Nesta altura, Mirko Gennai liderava e foi-lhe atribuída a vitória. Em segundo ficou o seu colega de equipa na Yamaha, Marco Gaggi.

Com Perez em terceiro e Buis em sétimo, a decisão do campeonato do mundo foi adiada para a segunda ronda. Buis, no entanto, precisa de apenas três pontos para ser coroado Campeão do Mundo de Supersport 300 pela segunda vez.

Dirk Geiger esteve no grupo da frente até ao fim e cruzou a linha de chegada em quinto lugar.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Partida: Perez à frente de Buis e Gennai na primeira curva. Geiger em décimo segundo. Hendra cai.



Volta 1: Genanai à frente de Perez, Veneman e Buis. Geiger oitavo, Tonn 13º. Tragni despista-se.



Volta 2: A volta mais rápida é de Bijman em 1:55.872 min. Um grupo de 10 pilotos separa-se na frente.



Volta 3: Perez lidera, Geiger em quinto. Buis faz a sua longa volta e cai para 10º.



Volta 4: Vannucci, Perez e Osuna Saez lideram o pelotão. Buis está 3,3 segundos atrás. Veneman (4º) corre a 1:55,576 min.



Volta 5: Geiger em sétimo. Buis (10º) não consegue subir no pelotão.



Volta 6: As posições e a liderança estão a mudar constantemente. Perez em terceiro, Geiger em quinto. Buis em décimo, mas a aproximar-se do grupo da frente.



Volta 7: Veneman lidera. Os 12 primeiros dentro de 1.8 seg.



Volta 8: Perez lidera por 0.4 seg. e aumenta o ritmo. Tonn caiu para 19º.



Volta 9: Perez à frente de Geiger e Vannucci, Buis em nono. Três pilotos caem para trás.



Volta 10: Gennai e Gaggi tiram Perez da liderança. Geiger em quinto, Buis em sétimo.



Volta 11: Os 8 primeiros dentro de 0.8 seg. Buis em sexto.



Volta 12: Gaggi à frente de Gennai e Perez - paragem com bandeira vermelha após queda de Osuna Saez.