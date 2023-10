Portimão, manche 2 : Geiger troisième, Buis champion du monde

La décision concernant le titre lors de la deuxième course du Supersport-300 à Portimão a été plus passionnante que prévu. Mirko Gennai a remporté la course et Jeffrey Buis a été couronné champion du monde en se classant 11e. Dirk Geiger sur le podium.

Ce n'est que lors de la dernière course de la saison que le champion du monde du championnat du monde Supersport 300 de cette année a été désigné. Avec 22 points d'avance sur Jose-Luis Perez, Jeffrey Buis était clairement le favori - le Néerlandais n'avait besoin que de trois points, tandis que l'Espagnol devait impérativement gagner.

Il n'y a pas eu de tactique : Perez et Buis, qui ont tous deux pris le départ de la deuxième course depuis la première ligne, ont roulé dans le groupe de tête et ont pris beaucoup de risques pour s'assurer la victoire. La course s'est déroulée de manière typique pour la série des jeunes, avec de nombreux duels de drafting et des changements de position permanents.

Perez s'est détaché avec Mirko Gennai et s'est battu pour la victoire, tandis que Buis se trouvait dans le groupe des poursuivants, pris dans un gros paquet. Au septième tour, le Néerlandais a décidé de se laisser distancer à l'arrière du groupe et de minimiser les risques.

À la fin, le suspense était à son comble. Alors que Perez préservait ses chances de remporter le titre mondial en remportant la deuxième manche, Buis a obtenu son plus mauvais résultat en se classant onzième. Mais même cela a suffi au pilote MTM Kawasaki pour remporter le championnat du monde - Buis est le premier à avoir remporté deux titres dans la série 300.

A la fin, Perez a encore été rétrogradé à la deuxième place pour conduite risquée et Gennai a été déclaré vainqueur - une double déception pour l'Espagnol.

Le pilote KTM Dirk Geiger voulait tenter de terminer la saison en tant que vice-champion du monde à Portimão, mais une troisième place n'a pas suffi - au lieu de cela, le pilote de Mannheim a même été relégué à la quatrième place, derrière Gennai. Phillip Tonn, qui remplace Lennox Lehmann blessé, a parfois terminé 12e et donc dans les points, mais dans le dernier tour, le jeune pilote est retombé à la 16e place.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Perez devant Gennai et Buis. Geiger douzième.



1er tour : un groupe de sept se détache, Geiger est douzième dans le groupe des poursuivants.



Tour 2 : Cinq Kawasaki et deux Yamaha roulent dans le groupe de tête. L'homme le plus rapide est Samuel Di Sora (7e/Kawasaki) en 1:55,687 min.



3e tour : Perez mène la course à plusieurs reprises, mais Buis est au cœur de la lutte pour la victoire. Geiger 11e, Tonn 17e.



Tour 4 : Gennai et Perez se détachent. Buis (3e) tente de combler l'écart. Geiger bat le record du tour en 1:55,209 min.



Tour 5 : Perez et Gennai ont toujours 0,7 sec d'avance sur leurs poursuivants, menés par Buis. Geiger a rejoint le deuxième groupe.



Tour 6 : Buis a déjà 1,5 sec de retard sur son rival au championnat du monde. Geiger passe à la 5e place.



Tour 7 : Geiger encore plus rapide en 1:55,113 min !



Tour 8 : Les deux premiers ont été distancés de deux secondes. Veneman, Vannucci, Geiger, Mogeda et Hendra se battent pour la 3e place, tandis que Buis se bat avec Maier, Seabright et Di Sora pour la 7e place.



Tour 9 : Geiger cinquième, Tonn dans les points !



Tour 10 : Perez peut remporter sa première course de la saison. Buis joue la sécurité en 11e position.



Tour 11 : Perez et Gennai sont à égalité. Geiger continue à se battre pour la troisième place.



12e tour : Geiger entre dans le dernier tour en quatrième position.



Dernier tour : Gennai est déclaré vainqueur parce que Perez l'a un peu repoussé dans la dernière ligne droite. Geiger termine troisième.