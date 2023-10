Portimão, gara 2: Geiger terzo, Buis campione del mondo

Solo all'ultima gara della stagione si è deciso il campione del mondo del Campionato Mondiale Supersport 300 di quest'anno. Con un vantaggio di 22 punti su Jose-Luis Perez, Jeffrey Buis era il chiaro favorito: all'olandese bastavano tre punti, mentre lo spagnolo doveva assolutamente vincere.

Non ci sono stati tatticismi: Perez e Buis, che hanno iniziato la seconda gara dalla prima fila, hanno guidato nel gruppo di testa e hanno rischiato molto per conquistare la vittoria. Tipico della serie junior, la gara è stata piena di duelli in scia e continui cambi di posizione.

Perez si è staccato insieme a Mirko Gennai e ha lottato per la vittoria, mentre Buis è rimasto bloccato in un grande gruppo di inseguitori. Al settimo giro, l'olandese ha deciso di ritirarsi in fondo al gruppo per ridurre al minimo i rischi.

Alla fine, la gara è tornata a essere emozionante. Mentre Perez ha mantenuto le sue possibilità di vincere il titolo di campione del mondo vincendo la seconda gara, Buis si è classificato undicesimo, il suo peggior risultato. Ma anche questo è stato sufficiente al pilota della MTM Kawasaki per vincere il Campionato del Mondo - Buis è il primo a conquistare due titoli nella serie 300.

Alla fine, Perez è stato retrocesso al secondo posto per guida rischiosa e Gennai è stato dichiarato vincitore: una doppia delusione per lo spagnolo.

Il pilota KTM Dirk Geiger voleva provare a chiudere la stagione come secondo classificato a Portimão, ma un terzo posto non è stato sufficiente neanche per questo, anzi il pilota di Mannheim è sceso dietro a Gennai fino al quarto posto. Phillip Tonn, che ha sostituito l'infortunato Lennox Lehmann, si trovava a tratti al 12° posto e quindi a ridosso dei punti, ma all'ultimo giro il giovane è sceso al 16°.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Perez davanti a Gennai e Buis. Geiger dodicesimo.



Giro 1: Un gruppo di sette piloti si stacca, Geiger è dodicesimo nel gruppo degli inseguitori.



Giro 2: Cinque Kawasaki e due Yamaha nel gruppo di testa. Il più veloce è Samuel Di Sora (7°/Kawasaki) in 1:55.687 min.



Giro 3: Perez conduce più volte la gara, ma Buis è in piena lotta per la vittoria. Geiger è undicesimo, Tonn 17°.



Giro 4: Gennai e Perez si allontanano. Buis (3°) cerca di ridurre il distacco. Geiger stabilisce il record sul giro in 1:55.209 min.



Giro 5: Perez e Gennai hanno ancora 0,7 secondi di vantaggio sugli inseguitori, guidati da Buis. Geiger si è unito al secondo gruppo.



Giro 6: Buis ha già un ritardo di 1,5 secondi dal suo rivale nel campionato del mondo. Geiger precede al 5° posto.



Giro 7: Geiger in 1:55,113 min. ancora più veloce!



Giro 8: I primi due sono a due secondi di distanza. Veneman, Vannucci, Geiger, Mogeda e Hendra sono in lotta per il 3° posto, mentre Buis è in lotta con Maier, Seabright e Di Sora per il 7° posto.



Giro 9: Geiger quinto, Tonn nei punti!



10° giro: Perez può vincere la sua prima gara della stagione. Buis si mantiene al sicuro all'11° posto.



11° giro: Perez e Gennai sono in parità. Geiger continua a lottare per il terzo posto.



12° giro: Geiger è quarto all'ultimo giro.



Ultimo giro: Gennai viene dichiarato vincitore perché Perez lo ha spinto via un po' sul rettilineo d'arrivo. Geiger chiude al terzo posto.