Portimão, corrida 2: Geiger terceiro, Buis campeão do mundo

A decisão do título na segunda ronda das Supersport 300 em Portimão foi mais emocionante do que o esperado. A corrida foi ganha por Mirko Gennai e com o 11º lugar Jeffrey Buis sagrou-se campeão do mundo. Dirk Geiger no pódio.

Foi apenas na última corrida da época que se decidiu o campeão mundial do Campeonato do Mundo de Supersport 300 deste ano. Com uma vantagem de 22 pontos sobre Jose-Luis Perez, Jeffrey Buis era o claro favorito - o holandês só precisava de três pontos, enquanto o espanhol tinha absolutamente de ganhar.

Não houve tácticas: Pérez e Buis, que começaram a segunda corrida na primeira fila, conduziram no grupo da frente e arriscaram muito para conquistar a vitória. Típica da série júnior, a corrida foi repleta de duelos de slipstream e constantes mudanças de posição.

Perez afastou-se juntamente com Mirko Gennai e lutou pela vitória, enquanto Buis ficou preso num grande grupo no grupo de perseguição. Na sétima volta, o holandês decidiu cair para o fundo do grupo e minimizar o risco.

No final, a corrida voltou a ser emocionante. Enquanto Pérez manteve as suas hipóteses de conquistar o título de campeão do mundo ao vencer a segunda corrida, Buis terminou em décimo primeiro, o seu pior resultado. Mas até isso foi suficiente para o piloto da MTM Kawasaki ganhar o Campeonato do Mundo - Buis é o primeiro a ganhar dois títulos na série 300.

No final, Perez foi despromovido para segundo lugar por condução arriscada e Gennai foi declarado vencedor - uma dupla desilusão para o espanhol.

O piloto da KTM, Dirk Geiger, queria tentar terminar a época como vice-campeão em Portimão, mas um terceiro lugar também não foi suficiente para isso - em vez disso, o piloto de Mannheim ficou mesmo atrás de Gennai para o quarto lugar. Phillip Tonn, que substituiu o lesionado Lennox Lehmann, chegou a rodar em 12º lugar e, portanto, bem perto dos pontos, mas na última volta o jovem caiu para 16º.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Partida: Perez à frente de Gennai e Buis. Geiger em décimo segundo.



Volta 1: Um grupo de sete pilotos separou-se, Geiger era o décimo segundo no grupo de perseguição.



Volta 2: Cinco Kawasaki e duas Yamaha no grupo da frente. O homem mais rápido Samuel Di Sora (7º/Kawasaki) em 1:55.687 min.



Volta 3: Perez lidera a corrida várias vezes, mas Buis está no meio da luta pela vitória. Geiger em décimo primeiro, Tonn em 17º.



Volta 4: Gennai e Perez afastam-se. Buis (3º) tenta reduzir a diferença. Geiger estabelece um recorde de volta em 1:55.209 min.



Volta 5: Perez e Gennai ainda têm 0,7 s de vantagem sobre os perseguidores, liderados por Buis. Geiger juntou-se ao segundo grupo.



Volta 6: Buis já está 1,5 s atrás do seu rival no Campeonato do Mundo. Geiger à frente em 5º lugar.



Volta 7: Geiger em 1:55,113 min ainda mais rápido!



Volta 8: Os 2 primeiros estão dois segundos atrás. Veneman, Vannucci, Geiger, Mogeda e Hendra lutam pelo 3º lugar. Buis luta com Maier, Seabright e Di Sora pelo 7º lugar.



Volta 9: Geiger em quinto, Tonn nos pontos!



Volta 10: Perez consegue vencer a sua primeira corrida da época. Buis joga pelo seguro em 11º lugar.



Volta 11: Perez e Gennai empatados. Geiger continua a lutar pelo terceiro lugar.



Volta 12: Geiger em quarto para a última volta.



Última volta: Gennai é declarado vencedor porque Perez o afastou um pouco na reta final. Geiger termina em terceiro.