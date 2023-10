Jeffrey Buis (Kawasaki): "El título de Campeón del Mundo es para Víctor".

El final de temporada de la categoría de 300cc en Portimão escribió historias dramáticas. Sólo José-Luis Pérez pudo impedir que Jeffrey Buis ganara el segundo título, pero para eso el español tenía que ganar la carrera en cualquier caso - ¡y el mallorquín de 22 años lo hizo! Al mismo tiempo, el holandés condujo de forma poco espectacular hasta el 11º puesto, que, sin embargo, fue suficiente.

Cuando Pérez fue degradado retroactivamente al segundo puesto por haber empujado a su competidor Mirko Gennai en la recta de meta, el resultado quedó más claro: Buis se convirtió en campeón del mundo con siete puntos de ventaja. "En las últimas vueltas sabía que si mantenía la posición ganaría el campeonato del mundo. Así que no tomé más riesgos porque otro piloto de mi grupo podría haberme sacado de la carrera cometiendo un error, así que me mantuve al margen de todo y conseguí los puntos que necesitaba", declaró Buis, natural de Meppel, a SPEEDWEEK.com. "Estoy muy orgulloso de ser doble campeón del mundo, especialmente en la categoría de 300cc, que es tan competitiva y puede pasar cualquier cosa. Y está claro que este título es para Victor".

Como recordatorio, Victor Steeman sucedió a Buis en el equipo belga Kawasaki MTM el año pasado, mientras Buis ascendía a la categoría intermedia del campeonato del mundo de producción. Victor sufrió graves lesiones en la cabeza en un accidente en Portimão, de las que falleció pocos días después.

Buis continuará en el Campeonato del Mundo de 300cc en 2024, pero con el equipo Freudenberg KTM. Con dos títulos, once victorias y 20 podios, es la referencia. "Es increíble que ahora sea el piloto más laureado en la categoría de 300. Para eso hay que ser muy constante y usar la cabeza, como en la segunda carrera en Portimão", dijo el holandés, para quien el Mundial de Supersport ya no es una opción por el momento. "Como holandés, tengo que aportar mucho dinero para conseguir una plaza en el Campeonato del Mundo de Supersport. El año pasado trabajé hasta el último minuto para reunir el dinero para la 600cc. No quiero seguir haciéndome eso. Quiero correr, pero sin tener que pensar en el dinero todo el tiempo".