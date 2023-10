Jeffrey Buis (Kawasaki) : "Le titre de champion du monde est pour Victor".

La finale de la saison de la catégorie 300 à Portimão a écrit des histoires dramatiques. Seul José-Luis Perez pouvait empêcher Jeffrey Buis de remporter son deuxième titre, mais pour cela, l'Espagnol devait gagner la course dans tous les cas - et c'est ce qu'a fait le Majorquin de 22 ans ! Dans le même temps, le Néerlandais n'a pas réussi à se classer 11e, ce qui était suffisant.

Lorsque Perez a été rétrogradé à la deuxième place pour avoir repoussé son concurrent Mirko Gennai dans la dernière ligne droite, le résultat est devenu plus clair : avec sept points d'avance, Buis est devenu champion du monde. "Dans les derniers tours, j'ai compris que si je gardais cette position, je gagnerais le championnat du monde. Je n'ai donc plus rien risqué, car un autre pilote de mon groupe aurait pu m'arracher à la course en commettant une erreur - je me suis donc tenu à l'écart de tout et j'ai marqué les points dont j'avais besoin", a expliqué Buis, originaire de Meppel, à SPEEDWEEK.com. "Je suis très fier d'être double champion du monde, surtout dans la catégorie 300, qui est si disputée et où tout peut arriver. Et clairement, ce titre est pour Victor".

Pour rappel, Victor Steeman avait succédé à Buis l'année dernière au sein de l'équipe belge Kawasaki MTM, tandis que Buis était passé à la catégorie intermédiaire du championnat du monde proche de la série. Lors d'un accident à Portimão, Victor a subi de graves blessures à la tête, dont il est décédé quelques jours plus tard.

Pour Buis, le championnat du monde 300 se poursuivra en 2024, mais au sein de l'équipe Freudenberg KTM. Avec deux titres, onze victoires et vingt podiums, il est la référence. "C'est incroyable que je sois maintenant le pilote le plus titré de la catégorie 300. Pour cela, il faut être très constant et utiliser sa tête, comme lors de la deuxième course à Portimão", a déclaré le Néerlandais, pour qui le championnat du monde Supersport n'est plus une option pour le moment. "En tant que Néerlandais, je dois apporter beaucoup d'argent pour obtenir une place en championnat du monde Supersport. L'année dernière, j'ai travaillé chaque minute de mon temps libre pour réunir l'argent nécessaire pour la 600. Je ne veux plus m'infliger cela. Je veux courir, mais sans devoir penser constamment à l'argent".