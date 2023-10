Jeffrey Buis (Kawasaki): "Il titolo mondiale è per Victor".

Nell'ultima gara del Campionato mondiale Supersport 300, Jeffrey Buis è stato incoronato campione del mondo a Portimão per la seconda volta dal 2020. Il pilota della Kawasaki ha pensato al suo connazionale Victor, morto in un incidente un anno fa.

Il finale di stagione della categoria 300cc a Portimão ha scritto storie drammatiche. Solo José-Luis Perez poteva impedire a Jeffrey Buis di conquistare il secondo titolo, ma perché ciò accadesse lo spagnolo doveva vincere la gara in ogni caso - e il 22enne maiorchino lo ha fatto! Allo stesso tempo, l'olandese ha guidato in modo non spettacolare fino all'11° posto, che comunque è stato sufficiente.

Quando Perez è stato retrocesso retroattivamente al secondo posto per aver spinto via il concorrente Mirko Gennai sul rettilineo d'arrivo, il risultato è diventato più chiaro: Buis è diventato campione del mondo con sette punti di vantaggio. "Negli ultimi giri sapevo che se avessi mantenuto la posizione avrei vinto il campionato del mondo. Quindi non ho preso altri rischi perché un altro pilota del mio gruppo avrebbe potuto mettermi fuori gara commettendo un errore, quindi sono rimasto fuori da tutto e ho ottenuto i punti che mi servivano", ha dichiarato Buis, originario di Meppel, a SPEEDWEEK.com. "Sono molto orgoglioso di essere un doppio campione del mondo, soprattutto nella categoria 300cc, che è così competitiva e tutto può accadere. E chiaramente questo titolo è per Victor".

Ricordiamo che Victor Steeman è succeduto a Buis nel team belga Kawasaki MTM lo scorso anno, mentre Buis è passato alla categoria intermedia del campionato mondiale di produzione. Victor ha riportato gravi ferite alla testa in un incidente a Portimão, a causa del quale è morto pochi giorni dopo.

Buis continuerà a partecipare al Campionato del Mondo 300cc nel 2024, ma con il team Freudenberg KTM. Con due titoli, undici vittorie e 20 podi, è il punto di riferimento. "È incredibile che ora io sia il pilota di maggior successo nella categoria 300. Per questo bisogna essere molto costanti. Per questo bisogna essere molto costanti e usare la testa, come nella seconda gara di Portimão", ha detto l'olandese, per il quale il Campionato del Mondo Supersport non è più un'opzione per il momento. "Come olandese, devo portare un sacco di soldi per un posto nel Campionato del Mondo Supersport. L'anno scorso ho lavorato ogni minuto libero per racimolare i soldi per la 600cc. Non voglio più fare una cosa del genere. Voglio correre, ma senza dover pensare sempre ai soldi".