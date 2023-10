Jeffrey Buis (Kawasaki): "O título de Campeão do Mundo é para o Victor".

Na última corrida do Campeonato do Mundo de Supersport 300, Jeffrey Buis sagrou-se campeão do mundo em Portimão pela segunda vez desde 2020. Os pensamentos do piloto da Kawasaki estavam com o seu compatriota Victor, que morreu num acidente há um ano.

O final da temporada da categoria 300cc em Portimão escreveu histórias dramáticas. Apenas José-Luis Perez conseguiu evitar que Jeffrey Buis conquistasse o segundo título, mas para isso o espanhol tinha de ganhar a corrida de qualquer forma - e o maiorquino de 22 anos conseguiu-o! Ao mesmo tempo, o holandês conduziu de forma pouco espetacular apenas até ao 11º lugar, o que, no entanto, foi suficiente.

Quando Perez foi retroativamente despromovido ao segundo lugar por ter empurrado o concorrente Mirko Gennai na reta final, o resultado tornou-se mais claro: Buis tornou-se campeão do mundo com uma vantagem de sete pontos. "Nas últimas voltas, sabia que se mantivesse a posição, ganharia o campeonato do mundo. Por isso, não corri mais riscos porque outro piloto do meu grupo poderia ter-me tirado da corrida se cometesse um erro - por isso não me meti em nada e consegui os pontos de que precisava," disse Buis, natural de Meppel, ao SPEEDWEEK.com. "Estou muito orgulhoso por ser bicampeão mundial, especialmente na categoria de 300cc, que é tão competitiva e tudo pode acontecer. E, claramente, este título é para o Victor".

Recorde-se que Victor Steeman sucedeu a Buis na equipa belga da Kawasaki MTM no ano passado, enquanto Buis subiu para a categoria intermédia do campeonato do mundo de produção. Victor Steeman sofreu ferimentos graves na cabeça num acidente em Portimão, do qual faleceu alguns dias depois.

Buis vai continuar no Campeonato do Mundo de 300cc em 2024, mas com a equipa Freudenberg KTM. Com dois títulos, onze vitórias e 20 pódios, ele é a referência. "É inacreditável que eu seja agora o piloto mais bem sucedido na categoria 300. Para isso, é preciso ser muito consistente e usar a cabeça, como na segunda corrida em Portimão", disse o holandês, para quem o Campeonato do Mundo de Supersport já não é uma opção de momento. "Como holandês, tenho de trazer muito dinheiro para conseguir um lugar no Campeonato do Mundo de Supersport. No ano passado, trabalhei todos os minutos livres para juntar o dinheiro para as 600cc. Não quero continuar a fazer isso a mim próprio. Quero correr, mas sem ter de estar sempre a pensar no dinheiro".