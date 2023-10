Dirk Geiger (KTM): El peor podio de la historia

En 2018, entonces también con el Team Freudenberg KTM, el bávaro Luca Grünwald rozó los puestos de medalla en el Campeonato del Mundo de Supersport 300, perdiendo el bronce por unos dolorosos dos puntos ante Scott Deroue, con la española Ana Carrasco (Kawasaki) proclamándose campeona del mundo.

Dirk Geiger y KTM podrían haber sido campeones este año. Tras el desastre de Most, donde el sur de Alemania no pudo sumar ningún punto, el piloto de 21 años tuvo una velocidad excepcional en Magny-Cours y se hizo con la pole position. Tras el cuarto puesto en la primera carrera, se cayó en la última vuelta de la segunda, pero aún así llevó su moto a casa en novena posición.

En Aragón tenía la mejor oportunidad para las dos carreras desde la segunda posición de la parrilla, pero en la primera carrera se cayó en la penúltima vuelta cuando rodaba en tercera posición, lo que provocó su tercer cero este año. En la segunda carrera terminó 5º.

Antes de Portimao, Geiger seguía tercero en el Campeonato del Mundo, 17 puntos le separaban del segundo clasificado, José Pérez González. Pero mientras Dirk terminaba quinto y tercero en Portugal desde la 14ª posición de la parrilla, González se hacía con el tercer y segundo puesto. Como el italiano Mirko Gennai ganó las dos carreras, esto le catapultó por delante de Geiger al tercer puesto de la clasificación general.

A Geiger le queda el ingrato cuarto puesto, y el piloto de KTM estaba cabizbajo cuando SPEEDWEEK.com se sentó con él en el Autódromo Internacional do Algarve. Pocos minutos antes había subido al podio en tercera posición en la segunda carrera.

"Es el peor podio de mi vida, en la carrera se fue exactamente el tipo equivocado", se enfadó Dirk. "Cuando se rompe el rebufo y el grupo no trabaja junto, eso es lo que pasa, entonces te vas. Sólo podría haber acabado segundo con una carrera perfecta por mi parte y un estúpido percance de González. Lo que más me fastidia es haber perdido la medalla. Me dejé la piel en los entrenamientos, la clasificación y las carreras, para mí esta semana ha sido la carrera más dura de la temporada."

"Perdí el campeonato en Most, Magny-Cours y Aragón", sabe el bicampeón. "Me dije a mí mismo que si quería ser campeón del mundo, tenía que ganar. Luego me pasé y ocurrieron percances; estoy molesto conmigo mismo. Pero si no lo hubiera intentado, habría sido aún peor para mí. El segundo es el primer perdedor - y el cuarto es el más estúpido de todos".

Geiger concluyó: "El equipo ha hecho un gran trabajo este año. Empezar con una moto nueva y rendir así de inmediato, es lo primero que hay que hacer. Han cambiado algunas cosas en la KTM que a veces nos resultaban difíciles de entender. A menudo dábamos vueltas en círculo, pero de alguna manera conseguíamos hacerlo bien. No podíamos hacer más que darlo todo, eso es lo que hemos hecho".