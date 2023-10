Dirk Geiger (KTM) : Le pire podium de tous les temps

En 2018, à l'époque également avec le team Freudenberg KTM, le Bavarois Luca Grünwald a frôlé la médaille en championnat du monde Supersport-300 et a manqué le bronze de deux douloureux points face à Scott Deroue, l'Espagnole Ana Carrasco (Kawasaki) devenant championne du monde.

Dirk Geiger et KTM auraient pu être champions cette année. Après le désastre de Most, où le pilote du sud de l'Allemagne n'a pas pu ramener de points, le jeune homme de 21 ans a eu une vitesse exceptionnelle à Magny-Cours et s'est emparé de la pole position. Après avoir terminé quatrième de la première course, il a chuté dans le dernier tour de la deuxième course, mais a tout de même réussi à ramener sa moto à la neuvième place.

En Aragon, il était le mieux placé pour les deux courses depuis la deuxième place sur la grille de départ, mais il a chuté dans l'avant-dernier tour de la première course alors qu'il était troisième, ce qui a entraîné son troisième zéro de l'année. Dans la deuxième course, il s'est classé cinquième.

Avant Portimao, Geiger était néanmoins troisième au championnat du monde, 17 points le séparant du deuxième, Jose Perez Gonzalez. Mais alors que Dirk s'est classé cinquième et troisième au Portugal depuis la 14e place sur la grille de départ, Gonzalez s'est emparé des 3e et 2e places. Comme l'Italien Mirko Gennai a remporté les deux courses, cela l'a propulsé à la 3e place du classement général, passant devant Geiger.

Pour Geiger, il reste la quatrième place ingrate et le pilote KTM était donc effondré lorsque SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec lui à l'Autodromo Internacional do Algarve. Pourtant, quelques minutes auparavant, il était encore sur le podium en tant que troisième de la deuxième course.

"C'est le pire podium de ma vie, c'est la mauvaise personne qui est partie en course", s'est énervé Dirk. "Quand le drafting s'arrête et que le groupe ne travaille pas ensemble, c'est ce qui se passe - on est alors éliminé. Je n'aurais pu être deuxième au championnat du monde qu'avec une course parfaite de ma part et une stupide mésaventure de Gonzalez. Ce qui m'énerve le plus, c'est d'avoir perdu la médaille. Je me suis donné à fond pendant les entraînements, les qualifications et les courses, pour moi cette semaine a été la course la plus dure de la saison".

"J'ai perdu le championnat du monde à Most, Magny-Cours et Aragon", sait le double vainqueur de la course. "Je me suis dit que si je voulais être champion du monde, il fallait que je gagne. Ensuite, j'ai exagéré et des mésaventures sont arrivées - je m'en veux. Mais si je n'avais pas essayé, cela aurait été encore pire pour moi. Le deuxième est le premier perdant - et le quatrième est le plus stupide de tous".

Pour conclure, Geiger a déclaré : "L'équipe a fait un travail de premier plan cette année. Prendre le départ avec une nouvelle moto et réaliser tout de suite de telles performances, c'est quelque chose qu'il faut faire. Certaines choses ont changé sur la KTM, ce qui était parfois difficile à comprendre pour nous. Nous avons souvent tourné en rond, mais nous avons fini par y arriver. Nous ne pouvions pas faire plus que tout donner, c'est ce que nous avons fait".