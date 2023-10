Dirk Geiger (KTM): il peggior podio di sempre

Dirk Geiger (Freudenberg KTM) ha mancato il terzo posto assoluto nella classe Supersport 300 per soli sei punti. Tuttavia, il pilota di Mannheim ha eguagliato il miglior risultato di un tedesco in questo Campionato del Mondo a Portimao.

Nel 2018, allora anche con il Team Freudenberg KTM, il bavarese Luca Grünwald ha raschiato la medaglia nel Campionato mondiale Supersport 300, mancando il bronzo per due dolorosi punti a Scott Deroue, mentre la spagnola Ana Carrasco (Kawasaki) è diventata campionessa del mondo.

Dirk Geiger e la KTM avrebbero potuto essere campioni quest'anno. Dopo il disastro di Most, dove il sud-tedesco non è riuscito a prendere punti, il 21enne ha dimostrato una velocità eccezionale a Magny-Cours e ha conquistato la pole position. Dopo il quarto posto nella prima gara, è caduto all'ultimo giro della seconda, ma ha comunque portato a casa la sua moto in nona posizione.

Ad Aragon aveva le migliori possibilità per le due gare partendo dalla seconda posizione in griglia, ma nella prima gara è caduto al penultimo giro mentre si trovava in terza posizione, il che ha portato al suo terzo zero quest'anno. Nella seconda gara si è piazzato al 5° posto.

Prima di Portimao, Geiger era ancora terzo nel Campionato del Mondo, con 17 punti di distacco dal secondo classificato Jose Perez Gonzalez. Ma mentre Dirk si è piazzato quinto e terzo in Portogallo partendo dal 14° posto in griglia, Gonzalez ha conquistato il terzo e il secondo posto. Poiché l'italiano Mirko Gennai ha vinto entrambe le gare, ciò lo ha catapultato davanti a Geiger al terzo posto nella classifica generale.

Per Geiger rimane l'ingrato quarto posto, e il pilota KTM era di conseguenza amareggiato quando SPEEDWEEK.com lo ha incontrato all'Autodromo Internacional do Algarve. Solo pochi minuti prima era salito sul podio al terzo posto nella seconda gara.

"Questo è il peggior podio di sempre per me, in gara è andato via esattamente l'uomo sbagliato", si è infastidito Dirk. "Quando la scia si interrompe e il gruppo non lavora insieme, ecco cosa succede: sei andato via. Avrei potuto arrivare secondo solo con una gara perfetta da parte mia e uno stupido incidente da parte di Gonzalez. La cosa che più mi infastidisce è che ho perso la medaglia. Ho spinto al massimo nelle prove, nelle qualifiche e nelle gare, per me questa settimana è stata la gara più difficile della stagione".

"Ho perso il campionato a Most, Magny-Cours e Aragon", ha dichiarato il due volte vincitore della gara. "Mi sono detto che se volevo diventare campione del mondo, dovevo vincere. Poi ho esagerato e sono capitati degli incidenti: sono arrabbiato con me stesso. Ma se non ci avessi provato, sarebbe stato ancora peggio per me". Il secondo è il primo perdente - e il quarto è il più stupido di tutti".

Geiger ha concluso: "La squadra ha fatto un ottimo lavoro quest'anno. Iniziare con una moto nuova e ottenere subito prestazioni di questo tipo, è la prima cosa da fare. Sulla KTM sono cambiate alcune cose che a volte sono state difficili da capire per noi. Spesso abbiamo girato in tondo, ma in qualche modo siamo riusciti a capire. Non potevamo fare altro che dare il massimo, ecco cosa abbiamo fatto".