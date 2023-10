Dirk Geiger (KTM): A pior subida ao pódio de sempre

Dirk Geiger (Freudenberg KTM) perdeu o terceiro lugar da geral na classe Supersport 300 por uns míseros seis pontos. No entanto, o homem de Mannheim igualou o melhor resultado de um alemão neste Campeonato do Mundo em Portimão.

Em 2018, então também com a Team Freudenberg KTM, o bávaro Luca Grünwald raspou os lugares de medalha no Campeonato do Mundo de Supersport 300, perdendo o bronze por uns dolorosos dois pontos para Scott Deroue, com a espanhola Ana Carrasco (Kawasaki) a sagrar-se campeã do mundo.

Dirk Geiger e a KTM poderiam ter sido campeões este ano. Após o desastre de Most, onde o sul-alemão não conseguiu conquistar qualquer ponto, o jovem de 21 anos mostrou uma velocidade extraordinária em Magny-Cours e conquistou a pole position. Depois do 4º lugar na primeira corrida, caiu na última volta da segunda corrida, mas ainda assim trouxe a sua mota para casa em nono lugar.

Em Aragão, tinha a melhor hipótese para as duas corridas partindo do segundo lugar da grelha, mas na primeira corrida caiu na penúltima volta quando estava em terceiro lugar, o que levou ao seu terceiro zero este ano. Na segunda corrida, terminou em 5º lugar.

Antes de Portimão, Geiger continuava em terceiro lugar no Campeonato do Mundo, com 17 pontos de diferença para o segundo classificado, José Perez Gonzalez. Mas enquanto Dirk terminou em quinto e terceiro lugar em Portugal, partindo do 14º lugar da grelha, Gonzalez ficou em terceiro e segundo lugar, o que catapultou o italiano Mirko Gennai para o terceiro lugar da classificação geral.

Para Geiger, o ingrato quarto lugar permanece, e o piloto da KTM estava correspondentemente desiludido quando o SPEEDWEEK.com se sentou com ele no Autódromo Internacional do Algarve. No entanto, apenas alguns minutos antes ele tinha estado no pódio em terceiro lugar na segunda corrida.

"Este é o pior pódio de sempre para mim, na corrida foi exatamente o tipo errado que se afastou", irritou-se Dirk. "Quando o slipstream se interrompe e o grupo não trabalha em conjunto, é isso que acontece - depois, estamos perdidos. Eu só podia ter terminado em segundo lugar com uma corrida perfeita da minha parte e um acidente estúpido do Gonzalez. O que mais me chateia é o facto de ter perdido a medalha. Esforcei-me muito nos treinos, na qualificação e nas corridas, mas para mim esta semana foi a corrida mais difícil da época."

"Perdi o campeonato em Most, Magny-Cours e Aragon", sabe o vencedor de duas corridas. "Disse a mim próprio que, se queria ser campeão do mundo, tinha de ganhar. Depois exagerei e aconteceram contratempos - estou aborrecido comigo próprio. Mas se não tivesse tentado, teria sido ainda pior para mim. O segundo é o primeiro a perder - e o quarto é o mais estúpido de todos".

Geiger concluiu: "A equipa fez um excelente trabalho este ano. Começar com uma mota nova e ter um desempenho assim logo de início, é preciso fazer isso primeiro. Algumas coisas mudaram na KTM que por vezes foram difíceis de compreender. Andámos muitas vezes em círculos, mas conseguimos fazê-lo de alguma forma. Não podíamos fazer mais do que dar o nosso melhor, foi isso que fizemos."