Debut mundialista de Phillip Tonn: no faltó de nada

A principios de año, Phillip Tonn no tenía nada que hacer en el automovilismo. Como junior de Intact, había fracasado en España por motivos complejos. Entonces, el Team Freudenberg KTM le ofreció una plaza en el IDM Supersport 300. Con dos victorias, otro podio y un 5º puesto final, probablemente cumplió las expectativas puestas en él.

Después de que Lennox Lehmann sufriera una fractura del cuello del fémur y de dos vértebras en una caída en Aragón sin tener culpa alguna, Tonn fue nominado en su lugar para Portimao. El piloto nacido en Sajonia, que se convirtió a Turingia gracias a la relación de su madre con el padre de Ken Roczen, Heiko Kleppka, se clasificó 21º de los 32 pilotos de la parrilla.

En la primera carrera, Phillip iba camino de los puntos (14º puesto), pero en la última vuelta, la duodécima, debido a la interrupción de la carrera, se retiró por caída. Terminó la segunda carrera en 17ª posición y, por tanto, fuera de los puntos. Sin embargo, su conclusión fue positiva. Según declaró posteriormente a SPEEDWEEK.com: "Para mí ha sido un regalo poder competir. Fue una sorpresa total para mí. Pude mantener el ritmo bastante bien. Con un poco más de tiempo de preparación, habría sido incluso mejor".

Concretamente, mencionó que el primer día tuvo que acostumbrarse a la pista con la moto de Supersport, porque antes sólo la había conocido con una Moto3. Además, la moto de Lennox Lehmann no se adaptaba al cien por cien a su estilo de pilotaje. "Desgraciadamente, no tuvimos mucho tiempo para modificar la moto a mi gusto, porque después de los dos entrenamientos libres del viernes, pasamos directamente a la Superpole. No faltaba mucho, sobre todo sólo alrededor de un segundo para la cabeza. En realidad estuvo bien, salvo que debido a la alta densidad, la colocación no lo fue. Aún así fue una gran experiencia. Tuve una moto diferente y un mecánico diferente, que era bastante guay. Aun así, no fue fácil para mí".

El piloto de 18 años se mostró igualmente entusiasmado con todo el tinglado. "El paddock es totalmente abierto y hay mucha gente guay. Era algo completamente diferente a MotoGP, que conozco de mi etapa en la Red Bull Rookies Cup".

Su objetivo a medio plazo sigue siendo ascender a esta serie y categoría como piloto titular. Su hoja de ruta personal actualmente incluye otro año en el IDM con el equipo Freudenberg y luego dar el salto al Campeonato del Mundo.