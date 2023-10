Débuts de Phillip Tonn aux championnats du monde : il ne lui a pas manqué grand-chose

Au début de l'année, Phillip Tonn s'est retrouvé face au néant en matière de sport automobile. En tant que junior Intact, il avait échoué en Espagne pour de multiples raisons. C'est alors que l'équipe Freudenberg KTM lui a proposé une place pour l'IDM Supersport 300. Avec deux victoires, une autre place sur le podium et une cinquième place finale, il devrait avoir répondu aux attentes placées en lui.

Après que Lennox Lehmann se soit fracturé le col du fémur et deux vertèbres lors d'une chute involontaire à Aragon, Tonn a été nommé à sa place pour Portimao. En se jetant à l'eau, le Saxon d'origine, converti à la Thuringe grâce à la liaison de sa mère avec le père de Ken Roczen, Heiko Kleppka, s'est qualifié pour la 21e place sur la grille de départ parmi 32 pilotes.

Lors de la première course, Phillip était en course pour les points (14e place), mais il a été éliminé sur chute lors du dernier tour, le douzième, en raison de l'interruption de la course. Il a terminé la deuxième course en 17e position et n'a donc pas marqué de points. Néanmoins, son bilan est positif. Il a déclaré à SPEEDWEEK.com : "C'était un cadeau pour moi de pouvoir participer à la course. C'était une surprise totale pour moi. J'ai pu suivre le rythme. Avec un peu plus de temps de préparation, cela aurait certainement été encore mieux".

Concrètement, il a expliqué que le premier jour, il a dû s'habituer à la piste avec la moto Supersport, car il ne la connaissait auparavant qu'avec une Moto3. Et la moto de Lennox Lehmann ne correspondait pas à cent pour cent à son style de conduite. "Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour adapter la moto à mes souhaits, car après les deux entraînements libres du vendredi, on est passé directement à la superpole. Il n'a pas manqué grand-chose, généralement une seconde seulement par rapport à la tête. C'était bien, sauf qu'en raison de la densité, le classement n'était pas bon. C'était quand même une expérience incroyable. J'avais une autre moto et un autre mécanicien, qui était plutôt cool. Malgré tout, ce n'était pas facile pour moi".

Le jeune homme de 18 ans était tout aussi enthousiasmé par tout ce qui l'entourait. "Le paddock est totalement ouvert et il y a plein de gens cools. C'était très différent du MotoGP, que je connais depuis mon passage à la Red Bull Rookies Cup".

Son objectif à moyen terme reste la montée dans cette série et cette classe en tant que pilote permanent. Sa feuille de route personnelle prévoit actuellement une année supplémentaire en IDM avec le team Freudenberg, puis la montée en championnat du monde.