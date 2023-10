Il debutto di Phillip Tonn in Coppa del Mondo: non è mancato molto

All'inizio dell'anno, Phillip Tonn si è trovato di fronte a un nulla di fatto in termini di motorsport. Come junior di Intact, aveva fallito in Spagna per motivi complessi. Poi il Team Freudenberg KTM gli ha offerto un posto nella Supersport 300 IDM. Con due vittorie, un altro podio e un quinto posto finale, ha probabilmente soddisfatto le aspettative riposte in lui.

Dopo che Lennox Lehmann ha subito la frattura del collo del femore e di due vertebre in un incidente ad Aragon senza alcuna colpa, Tonn è stato nominato al suo posto per Portimao. Il pilota di origine sassone, convertitosi alla lingua turingia grazie alla relazione della madre con Heiko Kleppka, padre di Ken Roczen, si è qualificato 21° su 32 piloti in griglia.

Nella prima gara, Phillip era in corsa per i punti (14° posto), ma all'ultimo giro, il dodicesimo, a causa dell'interruzione della gara, si è ritirato in seguito a una caduta. Ha concluso la seconda gara al 17° posto e quindi fuori dai punti. Tuttavia, la sua conclusione è stata positiva. Ha dichiarato a SPEEDWEEK.com: "È stato un regalo per me poter gareggiare. È stata una sorpresa per me. Sono riuscito a tenere il passo abbastanza bene. Con un po' più di tempo di preparazione, sarebbe stato ancora meglio".

In particolare, ha detto che il primo giorno ha dovuto abituarsi alla pista con la Supersport, perché in precedenza l'aveva conosciuta solo con la Moto3. Inoltre, la moto di Lennox Lehmann non si adattava al suo stile di guida al cento per cento. "Purtroppo non abbiamo avuto molto tempo per modificare la moto secondo i miei desideri, perché dopo le due prove libere del venerdì siamo andati subito in Superpole. Non mancava molto, per lo più solo un secondo alla vetta. In realtà è andata bene, se non fosse che, a causa dell'alta densità, il piazzamento non lo è stato. È stata comunque una grande esperienza. Avevo una bici diversa e un meccanico diverso, che è stato davvero in gamba. Tuttavia, non è stato facile per me".

Il diciottenne era altrettanto entusiasta dell'intera faccenda. "Il paddock è totalmente aperto e c'è un sacco di gente simpatica. È stato qualcosa di completamente diverso dalla MotoGP, che conosco per aver partecipato alla Red Bull Rookies Cup".

Il suo obiettivo a medio termine rimane quello di passare a questa serie e a questa classe come titolare fisso. Attualmente la sua tabella di marcia personale prevede un altro anno nell'IDM con il team Freudenberg e poi il passaggio al Campionato del Mondo.