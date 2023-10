A estreia de Phillip Tonn no Campeonato do Mundo: não faltou muito

Phillip Tonn fez a sua estreia no Campeonato do Mundo de forma inesperada. No evento SBK em Portimão, representou o lesionado Lennox Lehmann na classe Supersport 300 para a equipa Freudenberg KTM Paligo e não se deu mal.

No início do ano, Phillip Tonn não tinha nada a fazer em termos de desporto automóvel. Como júnior da Intact, tinha falhado em Espanha por razões complexas. Depois, a equipa Freudenberg KTM ofereceu-lhe um lugar na IDM Supersport 300. Com duas vitórias, outro lugar no pódio e um 5º lugar final, cumpriu provavelmente as expectativas nele depositadas.

Depois de Lennox Lehmann ter sofrido uma fratura do colo do fémur e duas vértebras fracturadas num acidente em Aragão, sem culpa sua, Tonn foi nomeado para o seu lugar em Portimão. O piloto nascido na Saxónia, que se converteu ao Turíngia graças à ligação da sua mãe com o pai de Ken Roczen, Heiko Kleppka, classificou-se em 21º lugar entre os 32 pilotos da grelha.

Na primeira corrida, Phillip estava a caminho dos pontos (14.º lugar), mas na última volta, a décima segunda devido à paragem da corrida, desistiu devido a uma queda. Terminou a segunda corrida em 17º lugar e, portanto, fora dos pontos. No entanto, a sua conclusão foi positiva. Foi uma dádiva para mim ter conseguido competir. Foi uma surpresa total para mim. Consegui manter-me muito bem. Com um pouco mais de tempo de preparação, teria sido ainda melhor.

Especificamente, ele mencionou que no primeiro dia teve de se habituar à pista com a moto Supersport, porque antes só a tinha conhecido com uma moto de Moto3. E a mota de Lennox Lehmann não se adaptava a cem por cento ao seu estilo de condução. "Infelizmente, não tivemos muito tempo para modificar a moto de acordo com os meus desejos, porque depois dos dois treinos livres de sexta-feira, fomos diretamente para a Superpole. Não faltou muito, na maior parte das vezes apenas cerca de um segundo para o topo. Até foi bom, exceto que, devido à elevada densidade, a colocação não o foi. Mesmo assim, foi uma óptima experiência. Tive uma bicicleta diferente e um mecânico diferente, que foi muito fixe. Mesmo assim, não foi fácil para mim".

O jovem de 18 anos mostrou-se igualmente entusiasmado com tudo isto. "O paddock é totalmente aberto e há muitas pessoas fixes. Foi algo completamente diferente do MotoGP, que conheço do meu tempo na Red Bull Rookies Cup."

O seu objetivo a médio prazo continua a ser subir para esta série e classe como titular permanente. O seu roteiro pessoal inclui atualmente mais um ano na IDM com a equipa Freudenberg e depois uma passagem para o Campeonato do Mundo.