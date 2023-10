Le malchanceux Lennox Lehmann (17) : opération des vertèbres réussie

Après sa chute lors de la première course à Aragón, le championnat du monde Supersport 300 de cette année s'est terminé prématurément pour Lennox Lehmann. L'adolescent est resté une semaine à l'hôpital en Espagne et a été opéré entre-temps à Dresde.

Lennox Lehmann a été fauché par l'Espagnol Antonio Torres Dominguez le 23 septembre lors de la première course du championnat du monde Supersport 300 au MotorLand Aragón. Dans sa chute, le pilote KTM s'est fracturé le fémur droit et, comme il ne s'est avéré que plus tard, les 8e et 9e vertèbres thoraciques - heureusement sans aucune anomalie neurologique.

A l'hôpital de Saragosse, le fémur a été fixé avec un clou intramédullaire et Lennox y a été hospitalisé jusqu'à dimanche. Le traitement des fractures vertébrales a été effectué en Allemagne.

"Pour Lennox, nous sommes passés par Pise et Memmingen pour arriver directement à Dresde", a rapporté le père de Lennox, Tobias Lehmann. "Lennox a été opéré lundi à la clinique universitaire de Dresde. L'opération s'est bien passée. Il a déjà suivi une physiothérapie à l'hôpital. Les prochains jours, il doit être assis et posé. Après l'hôpital, une rééducation stationnaire est prévue".

Lors de la finale de la saison à Portimão, l'équipe Freudenberg s'est présentée avec Phillip Tonn comme représentant. Pour 2024, Lehmann prévoit de passer dans la catégorie Supersport supérieure.