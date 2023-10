Sfortunato Lennox Lehmann (17): l'operazione alle vertebre ha avuto successo



di Kay Hettich - Traduzione automatica da Tedesco

Freudenberg

Dopo la caduta nella prima gara ad Aragón, il Campionato mondiale Supersport 300 di quest'anno si è concluso prematuramente per Lennox Lehmann. L'adolescente è rimasto in ospedale in Spagna per una settimana e da allora è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Dresda.

