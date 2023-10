Lennox Lehmann (17): operação às vértebras bem sucedida

Lennox Lehmann foi derrubado da sua moto pelo espanhol Antonio Torres Dominguez na primeira ronda do Campeonato do Mundo de Supersport 300 no MotorLand Aragón, a 23 de setembro. Na queda, o piloto da KTM partiu a coxa direita e, como se veio a verificar mais tarde, também a 8ª e a 9ª vértebras torácicas - felizmente sem quaisquer anomalias neurológicas.

No hospital de Saragoça, o fémur foi fixado com uma haste intramedular e Lennox esteve hospitalizado até domingo. As fracturas vertebrais foram tratadas na Alemanha.

"Para Lennox, foi via Pisa e Memmingen diretamente para Dresden", relatou o pai de Lennox, Tobias Lehmann. "Lennox foi operado na segunda-feira no hospital universitário de Dresden. A operação correu bem. Ele já está a fazer fisioterapia no hospital. Nos próximos dias, vai sentar-se e levantar-se. Depois do hospital, está a ser planeada a reabilitação em regime de internamento".

No final da época, em Portimão, a equipa Freudenberg inscreveu Phillip Tonn como substituto. Para 2024, Lehmann planeia subir para a categoria Supersport imediatamente superior.