El talento español vivió el final de la temporada en el hospital

En el Campeonato del Mundo de Supersport 300, no es fácil para un joven piloto destacar entre la multitud. Las prestaciones de las motos están muy equilibradas y el rebufo hace que los pilotos se mantengan muy juntos. No es raro que un piloto suba al podio en una carrera y se quede fuera de los puntos en la siguiente.

Esto es lo que le ocurrió a José Manuel Osuna Sáez (Pepe Osuna para abreviar). Como debutante, al piloto de Kawasaki le costó al principio establecerse entre los 15 primeros. No fue hasta Most cuando el talento de este joven de 16 años brilló cuando, tras el 17º puesto en la primera carrera, terminó segundo en la segunda para subir por primera vez al podio. Después, en Most, Pepe quedó encallado en el puesto 24 el sábado, pero el domingo mejoró hasta la séptima posición.

En la final de Portimão, el adolescente volvió a luchar en cabeza y lideró la primera carrera en varias ocasiones. Luchando por el podio en la última vuelta, Osuna se cayó y fue embestido por un piloto que le seguía. La carrera fue abandonada. En la última carrera de la temporada, su puesto de salida quedó vacío: el español se había roto siete costillas, además de la clavícula y el omóplato izquierdo.

"Es una pena acabar el año así. Era la carrera para la que mejor me había preparado y en la que tenía muchas esperanzas", lamentó Osuna, "porque habíamos marcado unos tiempos esperanzadores de antemano. Me sentía muy fuerte y quería luchar por la victoria. Nos motivan los excelentes resultados, que nos darán un impulso para el año que viene".

Pepe terminó su primera temporada en el Campeonato del Mundo en 15ª posición.