Un talent espagnol a vécu la fin de la saison à l'hôpital

L'Espagnol Pepe Osuna a été l'une des recrues les plus remarquées du Championnat du monde Supersport 300 de cette année. L'adolescent a terminé la saison prématurément en raison de diverses fractures. Sa chute lors de la première course a provoqué l'interruption de la course.

Dans le championnat du monde Supersport 300, il n'est pas facile pour un jeune pilote de se distinguer de la masse. En effet, les performances des motos sont très équilibrées et, grâce à l'effet de souffle, le peloton reste généralement très serré. Il n'est pas rare qu'un pilote monte sur le podium lors d'une course, mais qu'il rate les points lors de la suivante.

C'est ce qui est arrivé à Jose Manuel Osuna Saez - Pepe Osuna en abrégé. En tant que rookie, le pilote Kawasaki a d'abord eu du mal à s'établir dans le top 15. Ce n'est qu'à Most que le talent du jeune homme de 16 ans a éclaté, lorsqu'après avoir terminé 17e de la première course, il a décroché son premier podium en terminant deuxième de la deuxième course. Ensuite, à Most, Pepe a échoué à la 24e place le samedi, mais il est remonté à la 7e position le dimanche.

Lors de la finale à Portimão, l'adolescent s'est à nouveau battu en tête et a mené la première manche à plusieurs reprises. Alors qu'il se battait pour le podium dans le dernier tour, Osuna a chuté et a été percuté par un pilote qui le suivait. La course a alors été interrompue. Lors de la dernière course de la saison, sa place sur la grille de départ est restée vide : l'Espagnol s'est cassé sept côtes, ainsi que la clavicule et l'omoplate gauche.

"C'est dommage de finir l'année comme ça. C'était la course pour laquelle je m'étais le mieux préparé et pour laquelle j'avais de grands espoirs", a regretté Osuna, "parce qu'en amont, nous avions réalisé des temps au tour encourageants. Je me sentais très fort et je voulais me battre pour la victoire. Nous tirons notre motivation de ces excellents résultats, cela va nous donner un coup de pouce pour l'année prochaine".

Pepe a terminé sa première saison en championnat du monde à la 15e place.