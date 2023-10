Il talento spagnolo ha vissuto la fine della stagione in ospedale

Nel Campionato mondiale Supersport 300, non è facile per un giovane pilota distinguersi dalla massa. Perché le prestazioni delle moto sono molto equilibrate e la scia fa sì che i piloti rimangano generalmente vicini. Non è raro che un pilota salga sul podio in una gara ma non riesca a conquistare i punti in quella successiva.

È quello che è successo a Jose Manuel Osuna Saez - Pepe Osuna in breve. Come esordiente, il pilota della Kawasaki ha avuto inizialmente difficoltà ad entrare nella top 15. Il talento del sedicenne è emerso solo a Most, quando, dopo il 17° posto della prima gara, è arrivato secondo nella seconda, conquistando il suo primo podio. Successivamente a Most, Pepe è rimasto bloccato al 24° posto il sabato, ma la domenica ha migliorato fino alla settima posizione.

Nella finale di Portimão, l'adolescente ha di nuovo lottato in testa e ha condotto più volte la prima gara. In lotta per il podio all'ultimo giro, Osuna è caduto ed è stato tamponato da un pilota che lo seguiva. La gara è stata quindi abbandonata. Nell'ultima gara della stagione, il suo posto di partenza è rimasto vuoto: lo spagnolo si è rotto sette costole, oltre alla clavicola e alla scapola sinistra.

"È un peccato concludere l'anno in questo modo. Era la gara per la quale mi ero preparato meglio e per la quale nutrivo grandi speranze", si rammarica Osuna, "perché prima avevamo fatto segnare dei tempi incoraggianti. Mi sentivo molto forte e volevo lottare per la vittoria. Traiamo motivazione dagli ottimi risultati, che ci daranno una spinta per il prossimo anno".

Pepe ha concluso la sua prima stagione nel Campionato del Mondo al 15° posto.