Talento espanhol viveu o final da época no hospital

O espanhol Pepe Osuna foi um dos estreantes mais chamativos do Campeonato do Mundo de Supersport 300 deste ano. O jovem terminou a época prematuramente com várias fracturas. A sua queda na primeira corrida provocou o abandono da prova.

No Campeonato do Mundo de Supersport 300, não é fácil para um jovem piloto destacar-se da multidão. Porque o desempenho das motas é muito equilibrado e o slipstream significa que o pelotão se mantém normalmente próximo. Não é invulgar um piloto estar no pódio numa corrida, mas perder os pontos na corrida seguinte.

Foi o que aconteceu a Jose Manuel Osuna Saez - Pepe Osuna, para abreviar. Como estreante, o piloto da Kawasaki teve inicialmente dificuldades em estabelecer-se entre os 15 primeiros. Foi só em Most que o talento do jovem de 16 anos se revelou quando, depois do 17º lugar na primeira corrida, terminou em segundo lugar na segunda corrida, obtendo o seu primeiro lugar no pódio. Depois, em Most, Pepe ficou preso no 24º lugar no sábado, mas no domingo melhorou para a sétima posição.

Na final em Portimão, o jovem voltou a lutar na frente e liderou várias vezes a primeira corrida. A lutar pelo pódio na última volta, Osuna caiu e foi abalroado por um piloto que o seguia. A corrida foi então abandonada. Na última corrida da época, o seu lugar de partida ficou vazio: o espanhol tinha partido sete costelas, a clavícula e a omoplata esquerda.

"É uma pena terminar o ano desta forma. Era a corrida para a qual me tinha preparado melhor e na qual tinha grandes esperanças", lamentou Osuna, "porque tínhamos feito tempos de volta encorajadores. Sentia-me muito forte e queria lutar pela vitória. Os excelentes resultados motivam-nos e dão-nos um impulso para o próximo ano."

Pepe terminou a sua primeira época no Campeonato do Mundo em 15º lugar.