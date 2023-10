Yuta Okaya a déposé des fleurs pour Victor Steeman

Lors du meeting de cette année à Portimão, il y a dix jours, les souvenirs du tragique week-end de course d'il y a un an ont refait surface. Lors de la première course, le pilote Kawasaki Victor Steeman avait chuté au troisième tour dans le virage 14, en même temps que l'Espagnol José-Luis Perez. Les deux motos se sont renversées à plusieurs reprises et à proximité de leurs pilotes. La course a alors été interrompue.

Il est rapidement apparu que le Néerlandais avait subi de très graves blessures à la tête. Deux jours plus tard, les machines qui le maintenaient en vie ont été débranchées et le jeune homme de 22 ans a été déclaré mort. Si cela n'avait pas été assez grave, sa mère est décédée quelques jours plus tard d'un arrêt cardiaque ; elle n'a pas pu supporter la perte de son fils. Cette tragédie familiale a bouleversé les gens dans le monde entier.

Des amis et des compagnons de route se sont rendus sur le lieu de l'accident le 28 septembre, le jeudi précédant l'événement de cette année, pour se souvenir de Victor. Yuta Okaya a fait un geste particulièrement beau. Le Japonais a déposé un bouquet de fleurs sur le lieu de l'accident, s'est arrêté un instant et a prié pour son ancien coéquipier. "Je ne l'oublierai jamais, il est toujours dans mes pensées", a déclaré le Japonais.