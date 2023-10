Yuta Okaya ha deposto dei fiori per Victor Steeman

Victor Steeman è morto in seguito a un incidente durante la finale del Campionato del Mondo Supersport 300 a Portimão 2022. Gli amici si sono incontrati sul luogo dell'incidente, un bellissimo gesto è stato mostrato dal suo ex compagno di squadra Kawasaki Yuta Okaya.

Al meeting di Portimão di quest'anno, dieci giorni fa, sono tornati alla mente i ricordi del tragico weekend di gara di un anno fa. Nella prima gara, il pilota della Kawasaki Victor Steeman è caduto alla curva 14 del terzo giro insieme allo spagnolo José-Luis Perez. Entrambe le moto si sono ribaltate più volte e si sono avvicinate ai loro piloti. La gara è stata quindi interrotta.

È apparso subito chiaro che l'olandese aveva riportato gravi lesioni alla testa. Due giorni dopo, le macchine di supporto vitale sono state spente e il 22enne è stato dichiarato morto. Come se non bastasse, pochi giorni dopo la madre morì per arresto cardiaco, non potendo sopportare la perdita del figlio. La tragedia familiare ha scosso le persone di tutto il mondo.

Amici e compagni si sono riuniti sul luogo dell'incidente il 28 settembre, il giovedì precedente l'evento di quest'anno, per ricordare Victor. Yuta Okaya ha mostrato un gesto particolarmente bello. Il giapponese ha deposto un mazzo di fiori sul luogo dell'incidente, si è fermato per un momento e ha pregato per il suo ex compagno di squadra. "Non lo dimenticherò mai, è sempre in sella con me nei miei pensieri", ha detto il giapponese.