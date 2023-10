Yuta Okaya deitou flores a Victor Steeman

Victor Steeman morreu na sequência de um acidente na final do Campeonato do Mundo de Supersport 300 em Portimão 2022. Os amigos encontraram-se no local do acidente e o seu antigo companheiro de equipa na Kawasaki, Yuta Okaya, teve um gesto bonito.

No encontro deste ano em Portimão, há dez dias, as memórias do trágico fim de semana de corrida de há um ano voltaram à tona. Na primeira corrida, o piloto da Kawasaki Victor Steeman despistou-se na curva 14, na terceira volta, juntamente com o espanhol José-Luis Perez. Ambas as motos capotaram várias vezes e ficaram perto dos seus pilotos. A corrida foi então interrompida.

Rapidamente se tornou claro que o holandês tinha sofrido ferimentos graves na cabeça. Dois dias depois, as máquinas de suporte de vida foram desligadas e o jovem de 22 anos foi declarado morto. Como se isso não fosse suficientemente mau, alguns dias depois a sua mãe morreu de paragem cardíaca, pois não conseguiu suportar a perda do filho. O drama da família abalou as pessoas em todo o mundo.

Amigos e companheiros reuniram-se no local do acidente em 28 de setembro, na quinta-feira anterior à edição deste ano, para recordar Victor. Yuta Okaya teve um gesto particularmente bonito. O japonês depositou um ramo de flores no local do acidente, parou por um momento e rezou pelo seu antigo companheiro de equipa. "Nunca o vou esquecer, ele está sempre a andar comigo nos meus pensamentos", disse o japonês.