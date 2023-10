Série attrayante pour les jeunes : 400cc, 15.000/min, 80 CV

Depuis que le règlement Next-Generation du championnat du monde Supersport a augmenté la cylindrée jusqu'à 800 cm3 pour les trois cylindres et jusqu'à 955 cm3 pour les twins, l'écart entre le championnat du monde Supersport 300 et la catégorie moyenne du championnat du monde s'est encore creusé.

Il est donc difficile pour les jeunes pilotes de s'établir dans les catégories supérieures. Jusqu'à présent, seuls Bahattin Sofuoglu et les champions du monde Manuel Gonzalez (aujourd'hui en Moto2) et Adrian Huertas, qui est considéré comme un candidat au titre en 2024 avec Aruba.it Ducati, y sont parvenus.

Tandis que la FIM et Dorna débattent encore du concept adéquat, une coupe intéressante est disputée dans le cadre de championnats nationaux. Les données de référence semblent prometteuses pour les jeunes pilotes : un moteur quatre cylindres, 15.000 tr/min et près de 80 CV en version de série promettent plus de vitesse et de plaisir de conduite qu'avec les motos de 50 CV utilisées jusqu'à présent.

Il s'agit de la nouvelle Kawasaki ZX4-RR présentée il y a quelques jours - à ne pas confondre avec la Ninja 400, qui est homologuée pour le championnat du monde 300. La version routière de la ZX4-RR pèse 189 kg prête à rouler et son moteur coupleux permet une vitesse maximale de plus de 240 km/h. Kawasaki prévoit d'organiser une coupe dans différents pays, notamment en Allemagne, en Angleterre et en Italie.

Pour un championnat du monde, il ne suffit certes pas d'avoir un seul constructeur potentiel. Mais pour les marchés asiatiques, d'autres constructeurs japonais ont des modèles adaptés dans leur portefeuille. Honda, par exemple, travaillerait sur une version actuelle de la CBR400RR.