Interessante serie junior: 400cc, 15.000/min, 80 CV

Da quando il regolamento Next Generation del Campionato Mondiale Supersport ha aumentato la cilindrata del motore fino a 800 cc per i tre cilindri e fino a 955 cc per i bicilindrici, il divario tra il Campionato Mondiale Supersport 300 e la classe media del Campionato Mondiale è diventato ancora più ampio di quanto non fosse già.

Di conseguenza, è difficile per i giovani piloti affermarsi nelle categorie superiori. Finora ci sono riusciti solo Bahattin Sofuoglu e i campioni del mondo Manuel Gonzalez (oggi Moto2) e Adrian Huertas, che con Aruba.it Ducati è un pretendente al titolo nel Campionato Mondiale Supersport del 2024.

Mentre la FIM e la Dorna stanno ancora discutendo sul concetto giusto, si sta svolgendo un'interessante coppa nell'ambito dei campionati nazionali. I dati principali sembrano promettere bene per le nuove arrivate: motore a quattro cilindri, 15.000 giri al minuto e quasi 80 CV in assetto di serie promettono più velocità e divertimento di guida rispetto alle precedenti moto da 50 CV.

Stiamo parlando della nuova Kawasaki ZX4-RR presentata pochi giorni fa - da non confondere con la Ninja 400, omologata per il Campionato del Mondo 300cc. La versione stradale della ZX4-RR pesa 189 kg pronta per essere guidata, mentre il motore ricco di giri consente una velocità massima di oltre 240 km/h. Kawasaki ha in programma di organizzare una coppa in vari Paesi, tra cui Germania, Inghilterra e Italia.

Naturalmente, avere un solo potenziale produttore non è sufficiente per un campionato mondiale. Ma altri produttori giapponesi hanno in portafoglio modelli adatti ai mercati asiatici. Honda, ad esempio, starebbe lavorando a una versione aggiornata della CBR400RR.