Atractiva série júnior: 400cc, 15.000/min, 80 cv

O Campeonato do Mundo de Supersport 300 deverá ser substituído, a médio prazo, por uma série com mais potência. Uma alternativa interessante está atualmente a ser criada em toda a Europa no âmbito dos campeonatos nacionais.

Desde que os regulamentos da Próxima Geração do Campeonato do Mundo de Supersport aumentaram a capacidade do motor até 800 cc para os três cilindros e até 955 cc para os gémeos, o fosso entre o Campeonato do Mundo de Supersport 300 e a classe média do Campeonato do Mundo tornou-se ainda maior do que já era.

Por conseguinte, é difícil para os jovens pilotos estabelecerem-se nas categorias superiores seguintes. Até agora, apenas Bahattin Sofuoglu e os campeões do mundo Manuel Gonzalez (atualmente Moto2) e Adrian Huertas, que é um candidato ao título no Campeonato do Mundo de Supersport em 2024 com a Aruba.it Ducati, foram realmente bem sucedidos.

Enquanto a FIM e a Dorna ainda estão a debater o conceito certo, está a decorrer uma interessante taça no âmbito dos campeonatos nacionais. Os principais dados parecem promissores para os recém-chegados: motor de quatro cilindros, 15.000 rpm e quase 80 cv em versão de produção prometem mais velocidade e diversão na condução do que as motos anteriores com 50 cv.

Estamos a falar da nova Kawasaki ZX4-RR apresentada há alguns dias - não confundir com a Ninja 400, que está homologada para o Campeonato do Mundo de 300cc. A versão de rua da ZX4-RR pesa 189 kg, pronta a circular, e o motor de alta rotação permite uma velocidade máxima de mais de 240 km/h. A Kawasaki planeia realizar uma taça em vários países, incluindo Alemanha, Inglaterra e Itália.

É claro que ter apenas um potencial fabricante não é suficiente para um campeonato mundial. Mas outros fabricantes japoneses têm modelos adequados nas suas carteiras para os mercados asiáticos. Diz-se que a Honda, por exemplo, está a trabalhar numa versão atual da CBR400RR.