Débuts KTM du champion du monde 300 Jeffrey Buis (21)

Avec l'engagement de Jeffrey Buis, l'équipe saxonne Freudenberg a réussi un coup. Avec deux titres et onze victoires, le Néerlandais est le pilote le plus titré du championnat du monde Supersport 300. Lors de diverses luttes de position avec Dirk Geiger, Buis a vu le potentiel de la KTM RC390R et s'est décidé pour ce nouveau défi.

Le Néerlandais a pu découvrir la moto en personne pour la première fois. Le circuit d'Oschersleben a été le théâtre de ses débuts. "Nous avons passé deux jours à tester Jeffrey", a raconté le chef d'équipe Carsten Freudenberg à SPEEDWEEK.com. "Dès le début, tout s'est très bien passé et nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble - nous n'avons pas eu besoin de nous échauffer, l'harmonie et la compatibilité ont été immédiates. On a eu l'impression que c'était une excellente décision de le faire venir dans notre équipe".

Freudenberg poursuit : "En amont, nous avions établi un bon plan et préparé deux motos. La première était équipée d'un set-up de base de la saison passée, la deuxième moto était équipée de quelques nouveautés techniques prévues pour 2024. J'ai vraiment eu un bon feeling. Jeffrey a effectué un total de 80 à 90 tours et nous avons pu mener à bien notre programme de tests. J'ai été surpris par sa capacité à faire des déclarations techniques concrètes et à nous faire part de ses souhaits, de ses sensations et de ce qu'il aimerait essayer. Cela a super bien fonctionné".

Buis s'était fait assurer plusieurs tests, l'équipe KTM prévoit encore d'autres tests en 2023, mais alors en Espagne. "Notre camion est toujours en bas. Après la finale de Portimão, nous avons entreposé tout notre matériel à Malaga", a expliqué Freudenberg. "Nous voulons commencer la nouvelle saison avec Jeffrey dans une préparation optimale et nous allons encore effectuer quelques tests. Nous attendons avec impatience le prochain test, car nous voulons à nouveau essayer de nouvelles choses".