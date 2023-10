Debutto in KTM del campione del mondo 300cc Jeffrey Buis (21)

Prima ancora di vincere il Campionato del Mondo Supersport 300 di quest'anno, Jeffrey Buis ha firmato con il Team KTM Freudenberg per il 2024. A Oschersleben, il due volte campione del mondo ha fatto il suo debutto in sella alla RC390R.

Con l'ingaggio di Jeffrey Buis, il team sassone Freudenberg ha messo a segno un colpo. Con due titoli e undici vittorie, l'olandese è il pilota di maggior successo nel Campionato mondiale Supersport 300. In varie lotte per la posizione con Dirk Geiger, Buis ha visto il potenziale della KTM RC390R e ha deciso di accettare questa nuova sfida.

Ora l'olandese ha potuto provare la moto di persona per la prima volta. Il teatro del suo debutto è stato il circuito di Oschersleben. "Abbiamo trascorso due giorni di test con la Jeffrey", ha dichiarato il capo del team Carsten Freudenberg a SPEEDWEEK.com. "Ha funzionato benissimo fin dall'inizio e ci siamo anche divertiti molto insieme: non abbiamo avuto bisogno di scaldarci a vicenda, si è armonizzato e adattato subito. L'impressione è che sia stata un'ottima decisione portarlo in squadra".

Freudenberg ha continuato: "Avevamo un buon piano in anticipo e avevamo preparato due moto. La prima era equipaggiata con l'assetto di base della scorsa stagione, mentre la seconda aveva alcune innovazioni tecniche previste per il 2024. Ho un'ottima sensazione. Jeffrey ha percorso un totale di 80-90 giri e siamo riusciti a portare a termine il nostro programma di test. Mi ha sorpreso la sua capacità di fare dichiarazioni tecniche concrete e di dirci cosa vuole, cosa sente e cosa vorrebbe provare. Ha funzionato alla grande".

A Buis erano stati assicurati diversi test e il team KTM ha in programma altri test nel 2023, ma in Spagna. "Il nostro camion è ancora laggiù, dopotutto. Dopo la finale di Portimão, abbiamo temporaneamente stoccato tutto il nostro materiale a Malaga", ha spiegato Freudenberg. "Vogliamo iniziare la nuova stagione con Jeffrey preparato al meglio e faremo altri test. Siamo già molto eccitati per il prossimo test, perché vogliamo provare nuove cose".