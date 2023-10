Estreia na KTM do campeão do mundo de 300cc Jeffrey Buis (21)

Mesmo antes de vencer o Campeonato do Mundo de Supersport 300 deste ano, Jeffrey Buis assinou com a KTM Team Freudenberg para 2024. Em Oschersleben, o bicampeão mundial fez a sua estreia com a RC390R.

Com acontratação de Jeffrey Buis, a equipa saxónica Freudenberg conseguiu um golpe. O holandês é o piloto mais bem sucedido do Campeonato do Mundo de Supersport 300, com dois títulos e onze vitórias. Em várias lutas pela posição com Dirk Geiger, Buis viu o potencial da KTM RC390R e decidiu aceitar este novo desafio.

Agora, o holandês pôde experimentar a mota pessoalmente pela primeira vez. O palco da sua estreia foi a pista de corridas de Oschersleben. "Passámos dois dias de testes com a Jeffrey," disse o chefe de equipa Carsten Freudenberg à SPEEDWEEK.com. "Funcionou de forma brilhante desde o início e também nos divertimos muito juntos - não tivemos de nos aquecer um ao outro primeiro, harmonizámos e encaixámos logo. Deu a impressão de que foi uma excelente decisão trazê-lo para a nossa equipa."

Freudenberg continuou: "Tínhamos um bom plano de antemão e tínhamos duas motos preparadas. A primeira estava equipada com uma configuração básica da época passada e a segunda tinha algumas inovações técnicas planeadas para 2024. Tenho uma sensação muito boa. O Jeffrey fez um total de 80 a 90 voltas e pudemos fazer o nosso programa de testes. Fiquei surpreendido com a sua capacidade de fazer declarações técnicas concretas e de nos dizer o que quer, o que sente e o que gostaria de experimentar. Funcionou muito bem".

Buis tinha a garantia de vários testes e a equipa KTM continua a planear outros testes em 2023, mas em Espanha. "Afinal, o nosso camião ainda está lá em baixo. Depois da final em Portimão, guardámos temporariamente todo o nosso material em Málaga", explicou Freudenberg. "Queremos começar a nova época com o Jeffrey otimamente preparado e vamos fazer mais alguns testes. Já estamos muito entusiasmados com o próximo teste porque queremos voltar a experimentar coisas novas."