Six semaines après la chute : comment se porte Lennox Lehmann ?

Lors de la première course du championnat du monde Supersport 300 au MotorLand, Lennox Lehmann a fait une chute malheureuse. Six semaines après plusieurs opérations, le Saxon peut enfin se déplacer sans déambulateur.

La chute de Lennox Lehmann le 23 septembre à Aragón n'avait pas l'air particulièrement effrayante, mais à la télévision, on n'en a vu que la moitié. Au virage 16, le jeune homme de 17 ans a été balayé par l'Espagnol Antonio Torres Dominguez, qui avait glissé, et Lehmann a ensuite percuté, coincé entre les deux motos, un panneau publicitaire placé devant des piles de pneus. L'adolescent s'est fracturé le fémur et les vertèbres thoraciques 8 et 9.

Quatre semaines après une opération de la colonne vertébrale et des opérations à la cuisse, Lennox Lehmann a pu quitter l'hôpital pour la première fois et passer quelques jours chez lui. Depuis deux semaines, il est en rééducation à la Johannesbad Fachklinik & Gesundheitszentrum Raupennest, située à environ 50 km de là. Cette clinique est spécialisée dans la rééducation après des opérations de chirurgie orthopédique et traumatique, les troubles de l'appareil locomoteur et la médecine sportive. Le programme complet se compose d'un entraînement de remise en forme ciblé et d'une physiothérapie intensive.

Lehmann ne veut pas manquer la saison 2024 et passer dans la catégorie Supersport. "Le chemin est encore long pour remonter sur le vélo, mais nous avançons petit à petit dans la bonne direction", a déclaré le pilote de Dresde. "Entre-temps, je fais même déjà quelques pas sans béquilles".