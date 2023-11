Sei settimane dopo la caduta: come sta Lennox Lehmann

Lennox Lehmann è stato vittima di uno sfortunato incidente nel primo round del Campionato Mondiale Supersport 300 al MotorLand. Sei settimane dopo diverse operazioni, il sassone è finalmente in grado di muoversi senza ausili per la deambulazione.

L'incidente di Lennox Lehmann , avvenuto il 23 settembre ad Aragona, non sembrava particolarmente spaventoso, ma in TV si è visto solo a metà. Alla curva 16, il diciassettenne è stato superato dallo spagnolo Antonio Torres Dominguez, che è scivolato; Lehmann si è poi schiantato contro un cartellone pubblicitario allestito davanti alle pile di pneumatici, rimanendo intrappolato tra le due moto. L'adolescente ha subito la frattura del femore e delle vertebre toraciche 8 e 9.

Quattro settimane dopo l'intervento alla colonna vertebrale e alla coscia, Lennox Lehmann ha potuto lasciare l'ospedale per la prima volta e trascorrere qualche giorno a casa. Nelle ultime due settimane, tuttavia, è stato sottoposto a riabilitazione presso la Johannesbad Fachklinik & Gesundheitszentrum Raupennest, a circa 50 km di distanza. Questa clinica è specializzata nella riabilitazione dopo interventi chirurgici ortopedici e traumatologici, disturbi muscoloscheletrici e medicina dello sport. Il programma completo consiste in un allenamento riabilitativo mirato e in una fisioterapia intensiva.

Lehmann non vuole perdere la stagione 2024 e passare alla categoria Supersport. "La strada per tornare in sella è ancora lunga, ma ci stiamo muovendo gradualmente nella giusta direzione", ha riferito il nativo di Dresda. "Ora sto anche facendo qualche passo senza stampelle".