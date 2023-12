Freudenberg sur KTM et WP : Imposante connexion à l'usine

Avec l'engagement du double champion Jeffrey Buis (11 victoires), le team KTM Freudenberg a réussi un coup pour le championnat du monde Supersport-300 2024. Le jeune homme de 21 ans a déjà fait sa première sortie avec la KTM RC390R à la mi-octobre à Oschersleben, puis la semaine dernière à Carthagène, en Espagne, où son coéquipier Phillip Tonn de l'IDM était également présent.

"Nous avons passé trois jours à Cartagena chez Rehm Racedays et nous avons eu beaucoup de chance", a raconté le chef d'équipe Carsten Freudenberg à SPEEDWEEK.com. "Ils n'avaient que 50 personnes et deux groupes. Pour l'organisateur, ce n'est évidemment pas bon s'il n'est pas complet, mais pour nous, c'était comme un test privé. Nous avons pu rouler tout le temps et faire tout ce que nous voulions. Nous avions quelques nouveautés de WP, des fourches et des amortisseurs, et nous avons pu tester de nombreux réglages. Les pilotes ont pu essayer directement les modifications et nous ont ainsi donné de bons retours".

"Un grand merci à WP et KTM de nous avoir fourni tout cela", s'est félicité le Saxon. "Les éléments de suspension ont été préparés chez WP à Mattighofen et envoyés en Espagne. Quand on a un tel lien avec l'usine et qu'on est directement soutenu, c'est sensationnel. Je ne pense pas que les équipes de Yamaha ou de Kawasaki puissent appeler le Japon, alors que nous avons un lien direct avec KTM et une bonne collaboration. Jeffrey a détenu le record de 300 à Carthagène avec la Kawasaki et a même roulé quelques millièmes de seconde plus vite avec notre moto. Il devait s'habituer à la moto et nous donner un feedback sur les différences qu'il ressentait par rapport à la Kawa. Nous avons alors envisagé d'emmener un deuxième pilote avec nous. Bien sûr, il était logique que Phillip puisse lui aussi tester les nouveaux éléments de suspension et que nous ayons des retours des deux pilotes. Phillip a également fait un super travail à un niveau très élevé et a réalisé les mêmes temps au tour que Jeffrey".

Après la finale du championnat du monde à Portimao début octobre, l'équipe a stationné son camion avec tout son matériel à Malaga. "Là-bas, j'ai un bon mécanicien qui a un atelier et qui travaille pour nous", explique Freudenberg. "Nous sommes ensuite tous descendus pour le test, entre-temps le camion est rentré à la maison. Tout ce dont nous avions besoin pour le test, nous l'avons envoyé par transporteur en Espagne".



Cartagena était d'ailleurs le premier test avec le nouveau data-man Jaap Hoogeveen, le Néerlandais a travaillé cette année pour l'équipe MTM Kawasaki et Adrian Huertas et est considéré comme un expert.